Autostrade/ Bollettino traffico e viabilità: lavori sull'A1 Milano-Napoli (ultime notizie, oggi 29 settembre)

Autostrade, bollettino traffico e viabilità (Foto: LaPresse)

Lavori di manutenzione sull'A1 Milano-Napoli stanno creando disagi ai viaggiatori: lo comunica Autostrade per l'Italia con un bollettino sul traffico e la viabilità ricco di indicazioni e consigli. Un cantiere di manutenzione è stato aperto nel tratto compreso tra Orte e Magliano Sabina, dal chilometro 492 al 493, in corrispondenza del viadotto Sassofreddo. Il cantiere interessa entrambe le careggiate e il suo termine è previsto entro domenica 22 ottobre. L'intervento è considerato da Autostrade per l'Italia particolarmente importante perché servirà a ripristinare le condizioni del piano viabile in vista della stagione invernale. In questo periodo in corrispondenza del cantiere, in orario diurno, saranno garantite due corsie per senso di marcia, ma in previsione di flussi di traffico più intensi nel weekend saranno possibili tempi di percorrenza superiori alla norma. In particolare in direzione di Roma, venerdì e domenica tra le ore 14 e le ore 2, e in direzione di Firenze, venerdì tra le ore 15 e le ore 19 sabato tra le ore 9 e le ore 13 e domenica tra le ore 10 e le ore 13.

I CONSIGLI DI AUTOSTRADE PER L'ITALIA

In corrispondenza dell'entrata della stazione autostradale di Orte potrebbe esserci un possibile incremento dei tempi di attesa, a causa dei lavori di manutenzione sull'A1 Milano-Napoli. Quindi Autostrade per l'Italia consiglia a chi è diretto verso Roma l'ingresso dalla stazione di Magliano Sabina. Per i soli veicoli leggeri che provengono da Terni e sono diretti verso Roma il consiglio invece è di utilizzare determinati percorsi, i cui tempi di percorrenza sono stimati in circa 40 minuti: dalla SS 675 uscire a San Gemini, seguire le indicazioni per Narni Scalo, percorrere la SS3 ter in direzione Taizzano-Vigne di Narni-Otricoli- Magliano Sabina ed entrare in A1 alla stazione autostradale di Magliano Sabina; dalla SS 675 uscire a Narni, proseguire verso Taizzano-Vigne di Narni - Otricoli - Magliano Sabina ed entrare in A1 alla stazione autostradale di Magliano Sabina. I veicoli leggeri che invece provengono da Viterbo e per i mezzi pesanti provenienti da Terni-Viterbo il consiglio è di proseguire sulla SS 675 fino all'uscita di Orte, percorrere la SP 151 in direzione di Orte, seguire le indicazioni per Orte Scalo - Gallese - Borghetto lungo la SP 150 e successivamente immettersi sulla SS 3 Flaminia in direzione Magliano Sabina-Terni ed entrare in A1 alla stazione autostradale di Magliano Sabina. Autostrade per l'Italia ha assicurato che eventuali turbative alla circolazione saranno segnalate tempestivamente con pannelli a messaggio variabile sull'A1 Milano-Napoli e sulla SS 675 Umbro-Laziale nel tratto del Raccordo Terni-Orte, oltre che attraverso tutti i canali informativi a disposizione.

© Riproduzione Riservata.