Cacciati dal ristorante perché spendono poco/ Viareggio, furia del titolare: "Non ci ripago l'apparecchiatura"

Viareggio, cacciati dal ristorante perché spendono poco

Cacciato da un ristorante perché aveva ordinato poche portate e speso poco: di un episodio "cafonal" si macchia Viareggio. Protagonista suo malgrado di questa vicenda è Corrado Guidi, ex sindaco di Bientina. Aveva ordinato una pizza e un'insalata di mare da mangiare con sua moglie e la figlia di dieci anni, ma viene invitato a lasciare il tavolo perché - come gli è stato sgarbatamente spiegato - il locale non avrebbe ripagato neppure l'apparecchiatura. «Arriva il padrone, maleducato e con fare minaccioso ci butta fuori perché consumiamo poco. Quando siamo usciti ci è venuto dietro, gridando. Gli ho chiesto di non gridare... ma niente da fare», ha raccontato Guidi ai microfoni de Il Tirreno. Ma ne ha parlato anche sulla propria pagina Facebook, rivolgendosi al sindaco di Viareggio, Giorgio Del Ghingaro. Dopo la protesta sui social arriva la replica del primo cittadino: «Mi dispiace davvero. Stiamo lavorando a testa bassa per ridare dignità alla città. Ma sull’educazione il lavoro è ancora più duro».

LA "DIFESA" DEL RISTORATORE

Corrado Guidi, l'uomo cacciato con la sua famiglia da un ristorante di Viareggio per aver ordinato poco, non ha voluto fare pubblicamente il nome del locale, limitandosi a farlo solo privatamente per «non mettere a rischio posti di lavoro». In Passeggiata però si è già scatenata la "caccia" al ristorante inospitale, anche perché alcuni gestori hanno chiesto di fare fuori i nomi, visto che «la vicenda rischia di infangare tutti i ristoranti della Passeggiata». Il mirino è finito su Sa Playa, ma il titolare si difende: «Io non c'ero, può darsi che l’incidente sia accaduto con qualcuno del personale, ma non mi hanno detto niente. Mi sembra che sia stato tutto un po' ingigantito», ha dichiarato Marco Fantoni, invitando a tornare a mangiare il cliente indispettito, se gli dimostra che è vero quel che racconta. Una dichiarazione però fa riflettere e fa pensare che in effetti sia andata proprio come Guidi ha raccontato: «L'altra sera sono venuti in quattro e hanno ordinato due pizze. Ho fatto presente che vicino a me c'è un’ottima pizzeria al taglio e che io non ho intenzione di togliere lavoro agli altri».

