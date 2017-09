EVASO DON RUGGERO CONTI/ Condannato per pedofilia, ex parroco scappa in taxi dai domiciliari

Don Ruggero Conti è evaso (Twitter)

EVASO DON RUGGERO CONTI

È evaso dalla casa di cura dove stava scontando gli arresti domiciliari in seguito ad una pesante condanna per pedofilia: Don Ruggero Conti, negli scorsi anni nella bufera per le accuse e la conferma della condanna divenuta definitiva in Cassazione nel 2015 per aver violentato e abusato di almeno 5 bambini mentre li “preparava” alla Prima Comunione, addirittura offrendo denaro ai piccoli come “paga” per le loro pratiche sessuali. Oggi l’evasione dalla casa di cura a Genzano, alle porte di Roma Capitale; si trovava in quella struttura sanitaria per le ragioni di salute peggiorate nelle ultime settimane. Al momento non si conoscono le cause dell’evasione, anche perché il fatto è reso ancora più strano dall’aver scelto un taxi normale per allontanarsi dalla casa di cura a Genzano. Indagine aperta e ricerche iniziate per trovare l’ex parroco che dal 1998 e il 2008 si rese protagonista in una parrocchia romana delle gravissime violenze contro dei minori innocenti nel quartiere di Selva Candida.

DOVEVA SCONTARE 14 ANNI E DUE MESI

Don Ruggero Conti dopo la prima condanna a 15 anni, in appello e poi in Cassazione la pena fu ridotta a 14 anni e 2 mesi perché tre degli episodi di pedofilia contestati erano caduti in prescrizione: la decisione della Chiesa Cattolica fu già nel 2008, quando emersero i fatti per la denuncia di un altro sacerdote, quando cioè gli venne impedito di svolgere pubblicamente il suo ministero. Nel 2011 invece Don Ruggero Conti venne sospeso a divinis: «L'intera chiesa diocesana è ora chiamata ad un percorso di preghiera, di solidarietà fraterna e di rinnovamento per continuare ad operare per la crescita dei bambini e dei ragazzi perché nessuno di loro abbia a soffrire violenza da parte di chi è chiamato ad essere per tutti punto di riferimento e padre», scriveva all’epoca dei fatti il Vescovo che decise la sospensione a divinis del prete accusato e condannato di pedofilia. La decisione ultima dei magistrati, nelle motivazioni della sentenza di condanna definitiva, recitava in questo modo: «Per rispetto della verità processuale può solo affermarsi che don Ruggero Conti, evidentemente soggetto ad inclinazioni sessuali non era in grado di tenere a freno tali impulsi, e delinqueva e gravemente. Ma non si muoveva secondo un unico disegno criminoso».

