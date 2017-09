Estrazione/ Eurojackpot, n. 39/2017: i numeri vincenti! (oggi, 29 settembre 2017)

Estrazione Eurojackpot

Ultimo appuntamento di settembre per Eurojackpot, che prosegue il suo fortunato viaggio in giro per l'Europa. Oggi, come ogni venerdì, appuntamento con il gioco che mette in palio un ricchissimo montepremi. Un gioco molto semplice tra l'altro, visto che per partecipare all'estrazione bisogna giocare almeno 5 numeri su 50 e 2 Euronumeri su 10 al costo di due euro, in ricevitoria e online. Sono 12 le categorie di vincita: si va dall'ambitissimo 5+2 che garantisce il jackpot milionario europeo al consolatorio 2+1. Il colpaccio è stato sfiorato la settimana scorsa, quando un giocatore ha mancato la gloriosissima (e ricchissima) vincita per un solo numero. Siamo certi però che la delusione sia durata davvero poco e che abbia lasciato spazio alla gioia per la vincita del 5+1, il cui importo è davvero importante. Il fortunato giocatore ha vinto infatti 1.281.937,10 euro, una somma incredibile che cambia sicuramente la vincita di chi l'ha ottenuta.

ESTRAZIONE SIVINCETUTTO DI OGGI: I NUMERI VINCENTI

Sono tante le curiosità relative ad Eurojackpot, soprattutto se si dà uno sguardo all'ultima estrazione. Sicuramente è stata molto generosa, ma non nei confronti degli italiani, visto che l'importo più alto per quanto ci riguarda è stato di 115,10 euro. Allora stasera si dovrà davvero puntare a fare meglio, decisamente in alto, per migliorare i risultati "azzurri". Le categorie più importanti non devono essere appannaggio degli altri paesi europei, in particolare del Nord Europa. La speranza dunque è di veder trionfare un connazionale in una categoria particolarmente importante: magari il 5+2, ma andrebbe bene anche il 5+1 o 5+0. L'attenzione è dunque rivolta all'estrazione di oggi di Eurojackpot, ma senza perdere di vista quando accaduto la settimana scorsa. Ecco allora i numeri vincenti della scorsa estrazione: 10-17-32-36-47, Euronumeri 2-5. La sfida riprende oggi, venerdì 29 settembre, con la speranza che sia l'Italia a salire in cima al podio. E allora buona fortuna!

LA COMBINAZIONE FORTUNATA

-

Euronumeri: -

