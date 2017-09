INDIA, CALCA ALLA STAZIONE DI MUMBAI/ Video, strage umana: almeno 22 morti e 30 feriti

Calca alla stazione di Mumbai (da Video)

E' una vera e propria strage umana quella avvenuta oggi a Mumbai, in India, dove all'ora di punta, presso la stazione dei treni, si è registrata una calca di proporzioni giganti che ha avuto conseguenze tragiche. Stando ai dati resi noti dal quotidiano Repubblica.it, al momento il bilancio è drammatico: sono almeno 22 le vittime e oltre 30 i feriti. Nella calca, infatti, numerose persone sono rimaste letteralmente schiacciate. Le cause sembrerebbero ancora poco chiare anche se pare che ad aggravare la situazione sia stato il forte maltempo che avrebbe spinto molte persone a prendere i treni per muoversi a causa delle strade allagate e spesso dissestate. Il dramma, secondo alcuni testimoni, sarebbe sopraggiunto quando i pendolari di ben quattro treni che a causa delle forti piogge avevano sostato contemporaneamente in stazione si sono accalcati al fine di raggiungere, in migliaia, il marciapiede o le uscite.

MALTEMPO ALLA BASE DEL CAOS?

La stazione dei treni di Mumbai solitamente molto affollata anche in condizioni normali, a causa del maltempo ha vissuto attimi di vero panico. Le prime due vittime sono precipitate dalla stratte scalinata che porta alle piattaforme. In poco tempo lo spazio si è ristretto in modo drammatico ed in tanti passeggeri hanno dovuto gettarsi di sotto per tentare di salvarsi. C'è chi ha parlato anche di un forte boato udito in stazione la cui origine al momento appare ancora ignota, ma è probabile che sia stato creato dalle urla delle persone presenti. Da qui si sarebbe scatenato il caos con le persone che continuavano ad ammassarsi l'una sull'altra per non restare schiacciate dalla calca. In tanti hanno assistito inermi al ferimento di parenti ed amici, letteralmente travolti da centinaia di persone. Ora la situazione sembra essere migliorata, ma le conseguenze della calca sono state così evidenti nella loro drammaticità, al punto da aver creato numerose polemiche anche sul piano politico. Sulla vicenda sono in corso le indagini della polizia locale per tentare di fare totale chiarezza sulle cause dell'assurda tragedia. Lo scorso ottobre, a Varanasi altre 19 persone erano morte schiacciate dalla calca che si era creata per timore che fosse crollato un ponte.

