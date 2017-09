Incidente stradale/ Provinciale Lucchese, perde controllo dell'auto: muore a 25 anni (oggi 29 settembre 2017)

Incidente stradale

Un ragazzo è morto a causa di un incidente stradale avvenuto questa notte sulla Provinciale Lucchese. I carabinieri della Stazione di Ponte Buggianese stanno indagando sulle cause dell'incidente, nel quale non sarebbero coinvolti altri mezzi. Stando ad una prima ricostruzione, intorno alle tre di oggi, venerdì 29 settembre 2017, il 25enne, alla guida della sua Peugeot, avrebbe perso improvvisamente il controllo dell'auto, andando a sbattere contro un camioncino in sosta a lato della strada e poi contro il cancello di un'abitazione. Subito è stato allertato il 118, quindi sul posto è intervenuta l'automedica con i vigili del fuoco e i carabinieri. I pompieri, come riferisce Il Tirreno, hanno dovuto tagliere le lamiere per estrarre il corpo del giovane, che era incastrato nell'auto. Per il ragazzo però non c'era purtroppo nulla da fare: il medico del 118 non ha potuto fare altro che constatarne il decesso.

PALERMO, AUTO FUORI STRADA: TRE GIOVANI FERITI

Ieri sera invece a Palermo è avvenuto un incidente stradale che per fortuna non ha fatto registrare vittime, ma un bilancio di tre feriti. Una Fiat Punto con tre giovani a bordo, a causa anche dell'alta velocità, è andata fuori strada finendo per schiantarsi contro un albero e ribaltandosi sulla fiancata destra. Uno dei tre giovani feriti è grave, ma per fortuna non in pericolo di vita. L'incidente è avvenuto in viale Michelangelo, tra le vie Casalini e Brunelleschi. Stando ad una prima ricostruzione della polizia municipale, l'auto proveniva dalla zona del centro commerciale La Torre e si stava dirigendo in direzione viale Lazio. Non sono mancate le polemiche sulla sicurezza di quella strada, perché non sarebbe sufficientemente illuminata, ma stanno indagando sulla vicenda i vigili della sezione Infortunistica. Come riportato da Repubblica, complice sarebbe stata anche l'alta velocità.

