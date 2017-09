Meteo/ Allerta arancione per il maltempo in Calabria, gialla in Puglia e Basilicata (oggi, 29 settembre 2017)

Meteo, previsioni tempo e maltempo

Le previsioni meteo non sono rassicuranti per il Sud, dove è attesa una nuova ondata di maltempo. Il rischio di forti temporali è alto, anche in Sicilia, mentre al Centronord e in Sardegna la situazione è più tranquilla. Tempo ancora instabile oggi al Sud, fatta eccezione per le coste campane e la Sicilia. I rovesci saranno anche forti, mentre potrebbero essere isolati su Alpi e Prealpi centro-orientali. Sole invece sulle zone costiere del Nord, al Centro e in Sardegna. Le temperature, stando a quanto riportato da Il Meteo, sono quasi invariate oggi: restano sottomessa sulle regioni centrali adriatiche e al Sud, mentre sul versante tirrenico e in Sardegna potrebbero essere raggiunte punte di 25-26 gradi. Vento nella zona ionica, quindi il mare risulta mosso. Per la giornata di oggi la Protezione Civile ha diramato un'allerta arancione di moderata criticità per rischio idrogeologico sulla Calabria ionica centro-settentrionale, sarà gialla invece sulle restanti zone della Calabria, sulla Puglia e sulle zone costiere della Basilicata.

LE PREVISIONI PER DOMANI

Le condizioni di variabilità ci saranno anche domani al Sud e sulla Sicilia centro-orientale, dove il tempo sarà ancora instabile a tratti. Secondo le previsioni meteo ci sarà ancora il rischio di qualche rovescio o isolato temporale, in particolare al mattino sulla Puglia e nel nordest della Calabria, dove peraltro oggi c'è rispettivamente allerta gialla e arancione. Nel pomeriggio però rovesci e temporali potrebbero verificarsi anche su Basilicata, Calabria meridionale e Sicilia orientale. La prima giornata del weekend potrebbe chiudersi però con un generale e definitivo miglioramento del tempo. Al Centro e sulla Sardegna il tempo sarà complessivamente soleggiato, con tendenza all'aumento della nuvolosità ad alta quota nella seconda parte della giornata di domani. Al Nord domani il cielo sarà irregolarmente nuvoloso, con addensamento della nuvolosità nel pomeriggio, a partire da ovest. Verso sera deboli e isolate pioggia su Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria centrale, nord Lombardia e Alto Adige.

