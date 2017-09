Milan Games Week 2017/ Da oggi a Rho Fiera: ospiti, giochi in anteprima e attività per i più piccoli

Milan Games Week 2017

Al via il Milan Games Week, la fiera più importante d'Italia dedicata al mondo dei videogiochi. Comincia oggi, venerdì 29 settembre 2017, e finirà domenica a Rho Fiera. Sarà un evento record quanto ad affluenza perché potrebbero essere superati i numeri registrati nella passata edizione, quando furono accolti 130mila spettatori. Il viaggio nel mondo parallelo dei videogame non è una semplice, e stancante, corsara gli stando, perché è stato organizzato un fitto calendario con ospiti internazionali, game designer, dibattiti e conferenze. Si comincia alle 10.30 con Tim Schafer, presidente e CEO di Double Fine Productions: sarà lui a inaugurare la Milano Games Week 2017. E si tratta della sua prima apparizione pubblica in Italia: questa mattina, dunque, sarà protagonista di un dibattito sulla sua carriera al Centro Congressi in Sala Gemini della Milan Games Week Conference. Alla manifestazione parteciperanno anche Shigeri Ohmori e Kazumasa Iwao di Game Freak. Entrambi incontreranno oggi, dalle 14 alle 15, i fan allo Stand Nintendo (padiglione 8) e alle 16 sul Palco Centrale (padiglione 12) per una sfida esclusiva a Pokèmon Ultra Sole e Pokèmon Ultra Luna. Domenica, invece, incontreranno i fan per foto e autografi allo Stand Nintendo dalle 11.30 alle 12.30.

LABORATORI, SEMINARI E CODING PER BAMBINI

Milan Games Week 2017 ha pensato anche ad un spazio interamente dedicato ai videogiocatori più piccoli e alle loro famiglie: nasce così la Milano Games Week Family. In questa edizione c'è spazio anche al coding, quindi bambini e genitori potranno impegnarsi in attività per esplorare il mondo della robotica e della programmazione in modo divertente, sviluppando competenze e pensiero creativo. Ogni giorno, da oggi 29 settembre fino a domenica, si alterneranno diverse attività: verranno utilizzati i robot Ubtech, distribuiti da Cidiverte, e ci saranno laboratori di coding organizzati dai formatori di MasterCoder. Questi ultimi sono soggetti a prenotazione. Al Milan Games Week 2017 partecipa anche l'Ordine degli Psicologi della Lombardia con laboratori e seminari per ragazzi. Cosa aspettarsi dall'evento di quest'anno? Ci sono oltre 70 videogame da provare, tra cui 30 in anteprima, console di nuova generazione, immagini, rumori e luci, ma soprattutto tanti giocatori.

