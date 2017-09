PRENDE UN GIOCO TRA I RIFIUTI, LICENZIATA/ Netturbina si difende a Pomeriggio 5, "Non sono una ladra"

Pomeriggio 5

Aicha Elisabethe Ounnadi, ex dipendente di un'azienda che si occupa della raccolta dei rifiuti nella zona Ovest di Torino, ha perso il lavoro per aver raccolto proprio dall'immondizia un gioco rotto che avrebbe voluto destinare al figlio. "Ho perso il lavoro perché volevo portare un regalo a mio figlio, ma io non ho mai rubato nulla nella mia vita", aveva protestato la donna, come riporta TgCom24, raccontando la sua incredibile storia alla stampa. Il licenziamento è avvenuto lo scorso 30 giugno con una spiegazione alquanto discutibile: "appropriazione indebita di un bene non di sua proprietà". L'oggetto in questione era un monopattino rotto che avrebbe comunque fatto la gioia di uno dei suoi tre figli. Perché Elisa, come si fa chiamare in Italia, ha 40 anni ed oltre ad essere madre è anche una donna separata. Il caso torna anche oggi al centro della puntata di Pomeriggio 5, dopo aver accolto ieri, in collegamento, l'amministratore delegato dell'azienda di rifiuti che aveva fornito una versione del tutto differente rispetto a quella avanzata dalla donna ai giornalisti.

LA VERSIONE DELL'AZIENDA

Secondo l'amministratore delegato, l'ex dipendente non solo non avrebbe rispettato le regole aziendali ma sarebbe stata in passato più volte ripresa per i medesimi errori. Da qui la decisione, seppur non semplice di procedere con il licenziamento. Oggi, Elisa sarà in collegamento con la medesima trasmissione condotta da Barbara d'Urso alla quale renderà nuovamente la sua versione. "Facevo la spazzina, ho i calli nelle mani, ma non mi sono mai lamentata e non credo che qualcuno possa dire qualcosa sul mio operato", aveva affermato nei giorni scorsi. "Forse ho agito con leggerezza, ma non meritavo un trattamento del genere. Essere licenziata per un monopattino vecchio e rotto di cui nessuno conosce la provenienza è assurdo", aveva detto. “Improvvisamente adesso sono diventata una ladra, ma non è così”. Eppure, la versione dell'azienda sarebbe stata del tutto diversa. E' chiaro che, con il licenziamento, la condizione di Elisa, da un punto di vista economico e non solo si aggrava anche alla luce dei tre figli da mantenere.

