SANTI MICHELE, GABRIELE E RAFFAELE/ Santo del giorno, il 29 settembre si celebrano gli arcangeli

Santo del giorno: san Michele, san Gabriele e san Raffaele

Nella giornata del 29 settembre la Chiesa Cattolica e il mondo cristiano ricordano ben tre santi, ovvero San Michele, San Gabriele e San Raffaele. Il primo è noto come il nemico di Satana, mentre gli altri due sono noti come l'annunciatore e colui che soccorre. Questa particolarità di celebrare ben tre santi in un sol giorno arriva dalla riforma liturgia che si è concretizzata sul finire degli anni '70 del secolo scorso, visto che prima di allora, in questa giornata, si ricordava soltanto l'Arcangelo Gabriele. Oggi il 29 settembre è la giornata in cui il mondo cristiano celebra le figure dei tre arcangeli. Va primariamente detto che quella dell'arcangelo è una figura non tipica del cristianesimo, visto che si trova anche nella religione islamica ed ebraica. Per quanto riguarda gli arcangeli che il mondo cristiano ricorda oggi, va detto che nell'Antico Testamento vengono menzionati come semplici angeli, mentre nel Nuovo Testamento vengono descritti così come vengono venerati dal mondo cristiano ad oggi. Per quanto riguarda San Michele, va detto che la sua figura è nota per essere il patrono della polizia. Tra le città che gli dedicano festeggiamenti particolari si possono citare San Michele del Gargano e alcune realtà piemontesi, per rimanere all'interno dei confini italiani. La figura di San Gabriele è invece fondamentale nella storia del cristianesimo, visto che fu lui a comunicare a Maria che avrebbe dato alla luce il figlio del Signore. Il santo è il patrono di tutti i portoghesi ed è anche considerato figura di riferimento per quanti hanno problemi di vista e per tutti coloro che sono ammalati. Riguardo alla figura di San Michele, va invece detto che, specie per quanto riguarda le realtà mediterranee, risulta essere il patrono di tante città. Tra quelle italiane si possono ricordare ad esempio Sant'Arcangelo di Romagna e Bagnacavallo di Ravenna: per quanto concerne quest'ultima va detto che vi sono, a fine settembre, ben quattro giorni di festeggiamenti, che culminano con una imponente processione.

GLI ALTRI SANTI E BEATI DI OGGI

Ovviamente il 29 settembre è noto in tutto il mondo cristiano per essere dedicato a queste tre importantissime figure, di cui come si è potuto comprendere si sa pochissimo, essendo già citate nell'Antico Testamento. Ma in questa giornata vi sono altri santi e beati che vengono commemorati dalla Chiesa e da tutti coloro che si riconoscono nel mondo cristiano. Per quanto riguarda i santi si possono ad esempio citare San Grimoaldo di Pontecorvo e San Renato Goupil, mentre tra i beati meritano senza dubbio una menzione in questa sede Beato Dario Hernandez Morato e i Beati Paolo Bori Puig e Vincenzo Sales Genovés.

