SUORE ALLA MODA/ I vestiti di Lady Gaga prodotti da 11 suore: ecco che succede In un piccolo convento spagnolo

Rihanna, una degli acquirenti degli abiti prodotti dalle suore

Loro, le 11 suore peruviane che vivono in un piccolo convento nella provincia di Andalusia in Spagna, non hanno idea di che fine farà il loro prezioso lavoro. Ma nel mondo della moda le più grandi star dello showbusiness e non solo comprano per migliaia di dollari la loro produzione. Le suore in questione, dell'ordine delle Carmelitane Scalze, sono arrivate qui pochi anni fa, quando il convento è stato aperto nel 2014. Con loro portavano dal Sud America una incredibile capacità come sarte, che usavano per produrre abiti da rivendere per beneficenza e per il loro stesso sostentamento. In qualche modo questa capacità è stata scoperta dal direttore creativo della nota azienda di moda Maria Ke Fisherman che parlò al proprio designer dell'abilità di queste suore. Fu fatto un esperimento: dare loro da confezionare abiti disegnati dall'azienda per vedere come se la cavano.



Il risultato lasciò tutti a bocca aperta. Ne nacque un accordo: produzione di abiti in cambio del sostegno economico per le loro attività di beneficenza. Non si sa dal punto di vista economico che tipo di "offerta" venga fatta, ma si spera parecchio, perché gli abiti da loro proditti si vendono a oltre duemila dollari al pezzo e sono tra i più amati da star del mondo dello spettacolo come Lady Gaga e Rihanna. Le suorine, che vivono nel chiuso del loro convento da cui escono solo per andare a comprare dolciumi che rivendono anche questi per beneficenza, sono ovviamente all'oscuro di che fine fanno le loro produzioni: in convento infatti non hanno né radio né televisione. Ma gli abitanti della cittadina lo sanno benissimo e sono orgogliosi delle loro suore. Anche il parroco locale le ha lodate per aver fatto conoscere in tutto il mondo la città di Cumbres Mayores, 2mila abitanti in tutto. E pensare che un tempo si diceva che le suore sapevano cucire come angeli. Adesso si potrà dire che le suore sanno cucire anche per il mondo della moda.

