Sciopero mezzi Roma/ Atac e Tpl trasporti fermi oggi 29 settembre: info e orari (ultime notizie)

Sciopero mezzi Roma

SCIOPERO TRASPORTI ROMA, I MEZZI ATAC SI FERMANO: INFO E ORARI

Venerdì 29 settembre 2017 sarà ricordato come un venerdì nero, nerissimo nella Capitale: lo sciopero mezzi Atac a Roma metterà in ginocchio la città per le 4 ore dalle 8.30 fino alle 12.30, con la speranza che si disagi per i trasporti si fermi al termine ultimo fissato. Infatti il parallelo sciopero di 24 ore contro la Giunta Comunale e le istituzioni che reggono le sorti della Capitale potrebbe rischiare una ulteriore paralisi nei servizi pubblici, dai trasporti fino ai rifiuti (Ama) e i servii idrici (Acea). Con ordine: il piano sciopero mezzi per Atac e Roma Tpl vedrà incrociare le braccia ai lavoratori dipendenti Usb e Faisa Cisal e recherà danno per chi dovrà spostarsi con bus e metro lungo l’intera durata dello sciopero. A rischio bus, filobus, tram, metropolitane e ferrovie Roma-Lido, Termini-Centocelle e Roma-Civita-Viterbo. Su decisione della Prefettura, i possibili stop saranno quindi da 8,30 alle 12,30: come spiega poi l’agenzia “Roma, servizi per la Mobilità” i disagi potrebbero allargarsi anche agli sportelli pubblici di Atac e Roma Tpl, ai «check point bus turistici di Aurelia e Laurentina, del contact center infomobilità 0657003 e del numero verde dedicato alle persone con disabilità, l'800154451». Lo sciopero era inizialmente previsto per tutta la giornata, ma la Prefettura ha ridotto a sole 4 ore per evitare disagi ulteriori per la cittadinanza in un normale giorno lavorativo (e con lo sciopero di venerdì che tra l’altro rialza il polverone sugli scioperi “furbi” fatti il giorno prima o dopo il weekend, ndr).

PER CHI PRENDE I MEZZI A ROMA 4 ORE DI DISAGI: I MOTIVI DELLA PROTESTA

Lo sciopero - si legge sul sito della Commissione di Garanzia sugli scioperi nei servizi pubblici essenziali - «è stato proclamato per le aziende pubbliche e private, a capitale pubblico", per le partecipate a capitale misto e per le aziende, società, consorzi e cooperative appaltatrici di servizi pubblici del Comune di Roma». Per i mezzi in azione a Roma, lo sciopero prevederà 4 ore di disagi con a rischio l’intera rete metropolitana e di superficie, ma la protesta è poi accompagnata dalla mobilitazione organizzata da Usb per uno vero e proprio “sciopero cittadino” di 24 ore contro le istituzioni della Capitale. «Finora le risposte a questa situazione sono servite soltanto ad aggravare la crisi. Il governo nazionale ha continuato con le politiche di tagli sostenute dal Decreto Madia ed anche l'amministrazione Raggi, che aveva fatto sperare nell'innesco di una controtendenza, si è rapidamente accodata. Né un cambio di passo si avverte nell'atteggiamento della giunta Zingaretti, che in nessuna delle crisi aziendali che si sono prodotte su Roma, da Almaviva fino ad Alitalia per arrivare ad Atac, è stata capace di proporre una inversione di tendenza, ma si è invece resa corresponsabile della situazione», conclude la dura nota Usb pubblicata in vista dello sciopero odierno lungo tutta la Capitale.

