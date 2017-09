TERZA GUERRA MONDIALE/ Il Califfo Isis ‘torna’ e incita l’esempio della Corea del Nord contro Trump

Terza guerra mondiale, Kim Jong-un (Foto: LaPresse)

TERZA GUERRA MONDIALE. Come un lampo a ciel sereno, il messaggio audio diffuso dall’Isis ieri sera ha riacceso il fuoco della terza guerra mondiale ancora più globale: se infatti il regime di Pyongyang viene visto dal Califfo Al Baghdadi come l’esempio di ribellione “giusta” contro li invasori americani e giapponesi, si può a ragione sostenere che anche il terrorismo non possa essere messo in “secondo piano” sullo scacchiere complesso a livello globale. Un messaggio strano che potrebbe non per forza essere stato registrato di recente - va ricordato come secondo la Russia il Califfo dello Stato Islamico è stato ucciso lo scorso maggio in un raid aereo a Raqqa (qui il nostro focus con tutte le ipotesi, ndr) - ma che proietta gli jihadisti Daesh in sofferenza sul piano militare a rialzare la testa e preparare altri attentati. «Gli americani, i russi e gli europei sono terrorizzati dagli attacchi dei mujaheddin. […] Anche i nordcoreani hanno cominciato a minacciare l'America e il Giappone con la loro potenza nucleare. Ora soldati dentro o fuori lo Stato Islamico, distruggete ogni tiranno e intensificate i colpi contro i miscredenti» afferma quella che sembrerebbe sempre di più la voce del Califfo, come annota la direttrice di Site, Rita Katz. Non solo, Al Baghdadi ha rilanciato sulla crisi degli Usa e sul ruolo sempre più prominente della Russia, servendo una sorta di “altro assist” al regime nordcoreano: «L’America oggi sta perdendo la sua leadership. E’ una nazione che non guida da sola il mondo come affermano, Gli Usa oggi è un Paese fiacco e appesantito da immensi debiti. Una crisi che rende l’America candidata ad un collasso che trascinerà con se molti altri Stati. E così la Russia approfittando di questa debolezza». Con l’Isis che rientra dalla “finestra” della crisi internazionale globale non si preannunciano mesi più semplici di quanto già non lo siano con la paventata guerra nucleare sul Pacifico.

ASSE PYONGYANG-REPUBBLICANI PER “CAPIRE” TRUMP

Uno stranissimo asse, un tentativo di diplomazia del regime di Nord Corea verso gli Stati Uniti, e in tutto questo una terza guerra mondiale sullo sfondo: quanto rivela oggi il Washington Post ha del clamoroso. Se fosse realmente confermato, in pratica i diplomatici di Pyongyang avrebbero avvicinato alcuni esponenti dei Repubblicani Usa per capire, per davvero, le intenzioni di Donald Trump sul fronte nordcoreano e sulle intenzioni belliche in generale. «La delegazione nord-coreana a New York per partecipare all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha cercato contatti con importanti esponenti dei think-tank conservatori che hanno avuto a che fare con l’inquilino della Casa Bianca per cercare di capire cosa si nasconda dietro l’atteggiamento machista del presidente Usa», spiega l’Agi riportando alcuni stralci dell’editoriale-reportage del Washington Post. Non riescono a capire Trump: il problema è che tanto i nordcoreani quanto i repubblicani potrebbero fare questa affermazione. Dai tweet minacciosi alle politiche ambigue, il tycoon va compreso al più presto, anche e soprattutto per capire il destino di questo conflitto in itinere molto, molto pericoloso.

