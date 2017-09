Ultime notizie/ Di oggi, ultim'ora: in sindaco Virginia Raggi rinviata a giudizio (29 settembre 2017)

Ultime notizie, Virginia Raggi - La Presse

LA RAGGI RINVIATA A GIUDIZIO

Il sindaco di Roma Virginia Raggi, esponente del movimento cinque stelle è stata rinviata a giudizio con l’accusa di falso. La stessa Raggi ha evitato però il rinvio a giudizio per abuso d’ufficio, non essendoci per i giudici la prova che il reato sia stato commesso. Soddisfazione è stata immediatamente espressa sia dallo stesso primo cittadino della città dell’urbe che da Beppe Grillo, che valutano il proscioglimento dall’accusa di abuso la prova dell’integrità amministrativa. L’accusa si riferiva alla promozione di un collaboratore della Raggi a capo della segreteria politica, promozione che di fatto aveva fatto innalzare notevolmente lo stipendio del dirigente. Nelle prime dichiarazione la Raggi ha affermato di pretendere le scuse dei giornalisti, rei di averla "infangata".

CINQUE ARRESTI A ROMA A CARICO DI MILITANTI DI ESTREMA DESTRA

L’assegnazione di una casa popolare a una famiglia di origine africana ha innestato nella capitale una protesta, che a tratti si è trasformata in vera e propria guerriglia urbana. Tutto è successo quando i nuovi assegnatari si sono presentati per prendere possesso dell’abitazione, assegnata tramite le normali procedure dal comune capitolino. Ad attenderli un centinaio di militanti di Forza Nuova che materialmente hanno sbarrato il passo alla famiglia africana. Sono volate parole forti ed è dovuta intervenire la polizia, intervento che non ha limitato le intemperanze. I poliziotti allora hanno proceduto a fermare cinque manifestanti, gli stessi sono stati tratti in arresto con l’accusa di lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. La famiglia eritrea ha fatto sapere di aver rinunciato all’assegnazione, troppo alto il pericolo dopo le minacce ricevute.

SPESE PAZZE IN REGIONE LAZIO, RINVIATI A GIUDIZIO IN 16

Sono stati rinviati a giudizio 16 ex consiglieri della regione Lazio, tutti appartenenti al Partito Democratico. L’inchiesta vedrà sul banco degli imputati politici che dalle carte risultano essere di manica larga, una manica che veniva sovvenzionata con i soldi pagati dai contribuenti laziali. Le spese tutte relative a quando la coalizione di centro sinistra sedeva sui banchi della maggioranza, vede i 16 inquisiti per abuso d’ufficio e corruzione, tra di loro anche 4 attuali senatori e 2 deputati sempre appartenenti al Partito Democratico.Gli indagati tramite varie agenzia di stampa, hanno negato ogni addebito, etichettando le indagini come fantasiose e prive di fondamento.

ANCELOTTI SUBISCE L'ONTA DELL'ESONERO

È stata la sconfitta del Bayern in Champions contro il PSG a determinare una prima volta per Carletto Ancelotti, quella legata all’allontanamento dalla panchina da parte della dirigenza. Nella sua lunga carriera mai era avvenuto che l’ex giocatore della Roma fosse "cacciato" da una dirigenza, dirigenza pronta a dimenticare i successi degli anni passati. Il tecnico italiano ha lasciato la guida della panchina a Sagnol fino a ieri allenatore in seconda. Nessuna dichiarazione è giunta dall’allenatore di Reggiolo, che come se non bastasse deve incassare anche il licenziamento di tutto il suo staff. Intanto buono l’approccio delle italiane in Champions, con Juve, Roma e Napoli che hanno vinto le rispettive partite.

FORMULA 1: SI VOLA VERSO LA MALESIA

Questa settimana torna il mondiale di Formula 1. Si gareggia in Malesia e Vettel, dopo essere uscito di gioco a Singapore, è più carico che mai. Hamilton ora è più tranquillo dato che adesso ha 28 punti in più in classifica rispetto al suo rivale, ma il pilota tedesco della Ferrari in questo circuito ha vinto ben 4 volte e tra queste figura anche la sua prima vittoria nella scuderia del cavallino rampante. Hamilton resta il favorito in quanto il circuito presenta diverse curve veloci molto più congeniali e adatte alla Mercedes.

