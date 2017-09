AUTOSTRADE/ Bollettino traffico e viabilità: incidente sull'A1 (ultime notizie, oggi 3 settembre 2017)

Traffico - La Presse

Nella notte c'è stato un incidente sull'A1 Firenze-Roma con il formarsi di ben cinque chilometri di coda come riportato dal sito istituzionale Autostrade.it. Il traffico si è creato attorno al chilometro 319.9 direzione Napoli tra Firenze sud e Incisa-Reggello. Sarà importante controllare il portale in questione anche per la giornata di oggi, domenica 3 settembre 2017, perché aggiornato in tempo reale e fornisce anche indicazioni utili e consigli. Il sito non ha fornito però indicazioni legate alle dinamiche dell'incidente e anche sul fatto se ci fossero feriti più o meno gravi. Le novità per quanto riguarda questo arriveranno comunque nella mattinata quando sicuramente uscirà un resoconto per chiarire le cause dell'incidente avvenuto sulla Firenze-Roma. Staremo a vedere quello che accadrà nelle prossime ore e se ci saranno dei disguidi in merito a questo, con eventuali situazioni di traffico anche condizionato dal maltempo.

TRAFFICO CONDIZIONATO DAL MALTEMPO

La giornata di oggi, domenica 3 settembre 2017, potrebbe essere condizionata anche sulle autostrade italiane a causa del meteo. Saranno comunque protagonisti i temporali che porteranno problemi legati al traffico e bisognerà fare comunque molta attenzione. Nella notte sono stati segnalati diversi disguidi, dal portale istituzionale Autostrade.it, legati al vento. Si parte dall'A14 Ancona-Bari dove c'era vento forte tra Pescara nord e val di Sangro. Condizione difficile anche sull'A25 Torano-Pescara precisamente tra Bivio A25/A24 Roma-Teramo e il bivio A25/A14 Bologna-Taranto. Infine va considerata anche la situazione legata all'A14 Pescara-Bari tra San Severo e Canosa. Vedremo se queste situazioni saranno di complicata lettura anche per la giornata di oggi, quando potrebbe da quelle parti anche piovere. In compenso il maltempo porterà meno italiani nella giornata di domenica a prendere la via delle autostrade per raggiungere eventuali località marine.

