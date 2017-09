COREA DEL NORD HA LA BOMBA ATOMICA?/ Provocato terremoto 6.3: test nucleare 5 volte più forte di Nagasaki

Corea del Nord, test nucleare più potente di sempre (LaPresse)

La Corea del Nord ha appena testato una bomba all’idrogeno, il suo sesto test nucleare e forse il passo decisivo verso la definitiva arma-bomba atomica. La paura del mondo intero si fa ancora più forte in questa domenica 3 settembre, forse un passo “storico” che cambierà i rapporti (forse) tra Coree, Usa, Russia, Cina e Onu. Kim Jong-un come aveva promesso già da tempo, ha lanciato un nuovo test atomico, il primo da quando Donald Trump è presidente degli Stati Uniti. È stato stimato dalla Difesa Usa che questo ultimo test è stato addirittura cinque volte più potente dell’ultimo, un’esplosione da cento kilotoni, quasi cinque volte Nagasaki. Per questo motivo, dopo il lancio della bomba all’idrogeno si è provocato un terremoto di magnitudo 6.3 (per capirci, quello di Amatrice dello scorso 24 agosto 2016 era stato di M 6.0) nel nordest della Corea del Nord, seguito subito dopo da un altro di grado M 4.6 (ad Ischia era stato sui 3.9-4, ndr) tutti e due ovviamente di natura artificiale. È addirittura il più grande e potente terremoto mai provocato da elementi non naturali: questo per dare la cifra della pericolosità di questo ultimo test nucleare che potrebbe aver consegnato al regime di Pyongyang la definitiva “arma atomica” in grado di spaventare e “ricattare” la comunità internazionale. Poche ore prima del lancio, l’agenzia coreana di stato (KCNA) aveva annunciato di aver realizzato una bomba a idrogeno che può essere armata sul nuovo missile balistico intercontinentale di cui dispone il regime di Kim Yong Un.

TEST 5 VOLTE PIÙ FORTE DELLA BOMBA SU NAGASAKI

Il fatto che la bomba atomica possa essere ora testata su un vettore e missile intercontinentale è certamente l’elemento di maggior rilievo e preoccupazione per la comunità internazionale, Stati Uniti in primis, che cercherà una volta di più una soluzione per terminare lo scontro. La Cina, la Russia, Giappone, Sud Corea e ovviamente gli Stati Uniti hanno subito condannato il potente test nucleare del regime comunista nordcoreano, ma intanto pare che una vera soluzione non sia ancora balenata nel difficile dialogo internazionale sull’emergenza Pyongyang. Come ha resto noto il capo della commissione Difesa nordcoreano, Kim Young-woo, «Il sesto test nucleare della Corea del Nord ha avuto una potenza fino a 100 chilotoni, circa 5 volte piuù forte della bomba sganciata dagli Usa sulla città nipponica di Nagasaki nell'agosto del 1945», ricordando che un chiloton è pari a mille tonnellata di tritolo. L’epicentro del terremoto provocato è stato 24 km a est-nordest di Sungjibaegam, dove si trova il sito di test nucleari nordcoreano di Punggye-ri e non ci sarebbero vittime. «Le foto pubblicate dal Rodong Sinmun mostrano un nocciolone d’argento, quella che sembra appunto una mega Bomba H, la bomba all’idrogeno, capace di provocare un’esplosione termonucleare», spiega Repubblica. Tutto è possibile ora, specie se realmente la Corea del Nord ha in mano, o poco ci manca, la bomba atomica “definitiva”. Secondo quanto spiega il presidente del Council of Foreign Relations, non c’è da stare tranquilli: «Testate nucleare, avanzamenti nei missili: vuol dire che gli Usa si stanno avvicinando velocemente a una scelta tra rispondere alle minacce attraverso la deterrenza o un attacco preventivo».

