INCIDENTE STRADALE/ Cecina, tir contro auto: donna ferita gravemente (oggi, 3 settembre)

Anche quello in corso si è rivelato un fine settimana drammatico sulle strade nostrane. Un grave incidente stradale si è registrato nel tardo pomeriggio di ieri in Toscana, precisamente a Cecina in provincia di Livorno. Erano circa le 18:00 quando sulla Variante Aureliana, poco prima dell'uscita di Cecina, un camion che proveniva da sud si è scontrato con due auto che provenivano dalla direzione opposta, non prima di aver impattato il new jersey in cemento. Le cause e le dinamiche dell'impatto, come riporta GoNews.it, appaiono ancora confuse e su queste sono al lavoro gli uomini della polizia stradale impegnati sin da ieri sera nei necessari rilievi sul posto. Sul luogo dell'incidente sono giunti anche i soccorritori del 118 che si sono occupati prontamente delle vittime: due persone che si trovavano a bordo di uno dei mezzi coinvolti sono rimaste feriti, anche se a destare maggiori preoccupazioni è in particolare una donna, soccorsa con il Pegaso e che verserebbe in condizioni disperate. Gli occupanti della seconda auto sono risultati leggermente feriti, mentre l'autista del tir ne è uscito incolume. In seguito al grave impatto, ovviamente si sono avute importanti conseguenze anche sulla circolazione stradale, per qualche tempo interrotta su entrambi i sensi di marcia al fine di permettere il completamento delle operazioni di soccorso e rimozione dei mezzi.

TREIA, SCOOTER CONTRO AUTO: GRAVE 17ENNE

Ancora un incidente stradale terribile, quello che si è consumato ieri sera, intorno alle 19:00 a Treia, in provincia di Macerata. Questa volta a scontrarsi è stato uno scooter finito rovinosamente contro un'auto. Il sinistro è avvenuto in via Nazario Sauro ma le cause non sono ancora state chiarite. A farne maggiormente le spese è stata una ragazza di appena 17 anni a bordo delle due ruote, le cui condizioni sono apparse subito così gravi da essersi resa necessaria un'eliambulanza. La giovane, come riporta Corriere Adriatico, sarebbe attualmente ricoverata all’ospedale regionale di Torrette. Sebbene le sue condizioni siano state considerate gravi, non verserebbe comunque in pericolo di vita. Al volante dell'auto coinvolta nell'incidente, una donna di 56 anni di Caldarola, fortunatamente illesa. Subito dopo lo scontro sono intervenuti sul luogo del sinistro oltre ai soccorritori del 118 anche gli agenti della polizia municipale di Treia per la raccolta di tutte le informazioni ed rilievi utili a ricostruire dinamiche ed eventuali responsabilità.

