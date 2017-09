METEO/ Il maltempo continua a farla da padrone su tutta l'Italia (oggi, 3 settembre 2017)

Meteo, Nuvole - La Presse

Il Ciclone Poppea ha fatto il suo arrivo in Italia e si è fatto notare per i tanti temporali che abbiamo visto da venerdì ad oggi. Sicuramente però la situazione cambierà nella prossima settimana, quando già da domani vedremo il sole un po' ovunque. L'estate darà il suo saluto al nostro paese con un piccolo ritorno di alte temperature e cielo sereno. E' così che chi ne avrà l'opportunità potrà passare ancora qualche giornata tranquilla al mare e magari prendersi le ferie in questo periodo in cui i più ormai sono tornati già a lavoro. Le previsioni del tempo ci parlano quindi di alcune giornate interessanti nella prossima settimana. Nonostante questo alcuni giorni saranno comunque condizionati dal maltempo, soprattutto a nord. Nelle giornate di giovedì e venerdì invece pioverà anche al centro su Toscana, Marche, Umbria ed Emilia Romagna. Staremo a vedere poi quando l'autunno sarà veramente protagonista per fare il suo accesso definitivo.

IL MALTEMPO CONTINUA A FARLA DA PADRONE

Su tutta l'Italia continua a farla da padrone il maltempo con continue piogge un po' ovunque. Già dalla mattinata il nostro paese sarà sconvolto dai temporali che colpiranno principalmente sul versante nord-orientale, con precipitazioni sul Triveneto e temporali sulle alte Marche. Nel pomeriggio le cose peggioreranno al centro-sud del paese con temporali che colpiranno tutto il versante adriatico partendo dalle Marche e arrivando a colpire anche la Calabria. Le correnti, così come i venti, tireranno da nord verso sud con maggiore preoccupazione per quello che capiterà sul mar Tirreno. Il mare sarà mosso soprattutto vicino alla Calabria e attorno alla Sicilia dove sarà sconsigliato fare il bagno nonostante il tempo sia migliore rispetto ad altre parti del nostro paese. Le temperature massime saranno attorno ai ventinove gradi centigradi a Bari mentre le minime saranno ad Aosta nella mattinata.

© Riproduzione Riservata.