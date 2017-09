STUPRO RIMINI/ Polacca violentata davanti all'amico: arrestato anche il capobranco, è un congolese di 20 anni

Rimini, stuprata in spiaggia davanti all'amico (foto da Pixabay)

Anche il quarto uomo ricercato per lo stupro di Rimini dei giorni scorsi è stato affidato alla giustizia. Si tratta del capobranco che aveva condotto l'aggressione a una coppia di turisti polacchi, stuprando lei e picchiando violentemente lui. I due amici non erano però state le sole vittime, in quanto dopo il primo stupro il branco si era spostato a piedi violentando e derubando anche una prostituta transessuale di origini peruviane, divenuta la testimone chiave. Il quarto uomo super ricercato, dunque, è stato arrestato. Come riferisce TgCom24, si tratta di un giovane congolese di 20 anni il quale è stato bloccato proprio mentre tentava di fuggire in treno. Lo stupratore a capo del branco è un rifugiato residente a Vallefoglia, in provincia di Pesaro e da giorni si nascondeva alla stazione di Rimini. Ad individuarlo e fermarlo sono stati gli uomini dello Sco e della Squadra mobile di Rimini e Pesaro. Da qualche tempo gli investigatori stavano tenendo sotto controllo il suo cellulare fino a scoprire il suo spostamento da Pesaro a Rimini. Da qui l'intervento nelle passate ore, quando il 20enne, considerato il "capobranco", è stato condotto in questura affiancandosi agli altri tre stupratori, tutti minorenni, già a disposizione degli inquirenti.

POLIZIA POLACCA RINGRAZIA COLLEGHI ITALIANI

Con l'arresto del quarto uomo si chiude il cerchio attorno alle operazioni di ricerca dei responsabili dello stupro di Rimini. Il 20enne arrestato questa mattina e considerato il "capobranco" è anche l'unico maggiorenne del gruppo di presunti autori della violenze. La svolta nel caso si era registrata già ieri pomeriggio, quando intorno alle 17:00 i due più piccoli del branco si erano presentati spontaneamente ai Carabinieri di Montecchio, in provincia di Pesaro. "Siamo stati noi", avevano confessato, sebbene gli agenti fossero ormai giunti ad un soffio dal loro arresto. I due fratelli 17enni di origine marocchina, erano già noti alle forze dell'ordine per reati come spaccio e piccoli furti. La decisione di costituirsi era giunta dopo la diffusione delle immagini delle telecamere che li avevano immortalati di spalle. Sentendosi ormai braccati, avevano deciso di fare loro il primo passo e costituirsi. Sarebbero stati sempre loro, come riporta Repubblica, a fare poi i nomi degli altri due componenti del branco. Qualche ora dopo un altro 17enne congolese era stato arrestato dallo Sco dei carabinieri, mentre il leader del gruppo restava ancora il super ricercato. La transessuale peruviana avrebbe riconosciuto con certezza i quattro giovani stupratori ed anche la coppia polacca, sebbene fosse sotto choc, avrebbe riconosciuto le foto degli arrestati. La polizia di Stato italiana, tramite Twitter, ha pubblicato il tweet delle forze di polizia polacche che hanno ringraziato i nostri investigatori per il lavoro svolto: "La polizia polacca ringrazia i colleghi della Squadra mobile della questura di Rimini per l'azione investigativa che ha portato a cattura presunti autori stupri".

