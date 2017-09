TERREMOTO OGGI/ INGV ultime scosse: Corea del Nord, sisma M 6.3 (ore 9.59, 3 settembre 2017)

Terremoti, aggiornamenti in tempo reale (foto da Pixabay)

Un violentissimo terremoto di magnitudo 6.3 si è verificato oggi in Corea del Nord, precisamente a 22 km da Sungjibaegam. A segnalarlo è stato sia USGS che China Earthquake Network Center, secondo i quali l'ipocentro è stato misurato a "zero chilometri". Un fatto strano, ma che in realtà, come ribadisce l'agenzia di stampa Ansa, conferma la natura artificiale del sisma. A provocare il terremoto, infatti, è stata la decisione di Pyongyang di dare vita ad un nuovo test nucleare. In seguito all'esplosione si è verificato il sisma di magnitudo 6.3, seguito da una seconda scossa di 4.6. Secondo la Korea Meteorological Administration, agenzia sudcoreana che oltre al meteo si occupa anche di rilevazioni sismiche, il terremoto di oggi in Corea del Nord è il più potente rispetto ai precedenti test, ovvero 5-6 volte maggiore dell'onda generata dall'ultimo esperimento. Il sisma artificiale di 6.3 è stato registrato alle 12 ora locale (le 5:30 in Italia) secondo i dati dell'agenzia sismologica statunitense Usgs. L'epicentro è stato individuato nei pressi del sito di test nucleari Punggye-ri. Qui è stata segnalata anche la seconda scossa di magnitudo inferiore ed attualmente oggetto di verifiche.

SCOSSA M 2.0 IN PROVINCIA DI CAMPOBASSO

In Italia un nuovo terremoto di lieve entità si è registrato questa notte all'1:17, a 5 km a Est da Ripabottoni, in provincia di Campobasso, Molise. Il sisma ha avuto magnitudo lieve, di appena 2.0 e secondo le stime della Sala Sismica INGV di Roma, si è registrato nelle seguenti coordinate geografiche: 41.67 di latitudine e 14.86 di longitudine, ad una profondità di 26 km. Il terremoto è stato localizzato a 43 km a ovest di San Severo, a 61 km a Nord di Benevento e a Ovest di Foggia. Ecco quali sono stati i comuni prossimi all'epicentro, nel raggio di 20 chilometri, a partire da quelli più vicini e che rientrano nella così detta "zona rossa": Ripabottoni, Sant'Elia a Pianisi, Provvidenti, Bonefro, Casacalenda, Monacilioni, Morrone del Sannio, San Giuliano di Puglia, Campolieto, Colletorto, Macchia Valfortore, Pietracatella, Montelongo, tutti nella provincia di Campobasso. Appena fuori troviamo invece Montorio nei Frentani (CB), Castellino del Biferno (CB), Santa Croce di Magliano (CB), Carlantino (FG), San Giovanni in Galdo (CB), Toro (CB), Petrella Tifernina (CB), Matrice (CB), Lupara (CB), Rotello (CB), Larino (CB), Celenza Valfortore (FG), Guardialfiera (CB), Castelbottaccio (CB), Montagano (CB), Lucito (CB), Campodipietra (CB), Ripalimosani (CB), Jelsi (CB), Civitacampomarano (CB) e Gambatesa (CB).

