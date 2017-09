TERZA GUERRA MONDIALE/ Corea del Nord, apprensione per l'anniversario del 9 settembre (oggi, 3 settembre)

Kim Jong-un (Foto: Lapresse)

Terza Guerra Mondiale? Arrivano nuove minacce da parte della Corea del Nord, il soggetto che sullo scenario geopolitico è attualmente il maggiore indiziato a fare scoppiare una potenzialmente disastrosa Terza Guerra Mondiale. Come riferito dall'agenzia sudcoreana Yonhap, il regime di Pyongyang ha tenuto a precisare le ragioni che l'hanno spinta ad effettuare un altro test missilistico sorvolando il Giappone. In un editoriale intitolato Military Collusion Prompting Self-destruction, il Rodong Sinmun ha spiegato che Kim Jong-un ha voluto replicare alle recenti esercitazioni militari Usa-Giappone, viste come un'alleanza ancora più pericolosa di quella siglata dall'allora segretario degli Stati Uniti alla Difesa William Taft e dal primo ministro giapponese Katsura Taro nel luglio 1905, quando Usa e Giappone firmarono un memorandum segreto che riconosceva la necessità nipponica di colonizzare la Corea, in cambio del controllo americano sulle Filippine. Nell'articolo si legge:"La nostra Repubblica sarà più dura, qualunque sia la sua azione, il lancio dell’icvm Hwasong-14 e dell’Irbm Hwasong-12 è un pesante avvertimento non solo per gli Stati Uniti, ma anche per il suo cieco seguace Giappone, in quanto rappresentano gravi minacce alla nostra sovranità e ai nostri diritti alla vita e allo sviluppo". (agg. di Dario D'Angelo)

L'ANNIVERSARIO DEL 9 SETTEMBRE

La data cerchiata di rosso sui calendari degli strateghi del Pentagono - e non solo - è quella del 9 settembre. Esattamente fra sei giorni, infatti, ricorrerà il 69esimo anniversario della fondazione della Repubblica Democratica Popolare di Corea. Come riportato da Il Giornale, in patria questa festa è molto sentita, al punto che viene spesso salutata con maestose parate militari, in piena osservanza di quella linea megalomane che è uno dei tratti distintivi del regime di Kim Jong-un. La preoccupazione per una nuova prova di forza da parte di Pyongyang in occasione del 9 settembre poggia anche su un ricorso storico recente. Il 9 settembre 2016, infatti, la Corea del Nord effettuò il suo quinto ed ultimo test nucleare e appare quanto meno scontato che trovandosi impegnata in un'escalation di provocazioni verso Usa, Giappone e Corea del Sud, il leader nordcoreano non perderà l'occasione di celebrare l'ascesa del presidente eterno Kim Il Sung con una prova muscolare. Il timore degli analisti è che un eventuale sesto test nucleare inneschi un qualche tipo di risposta militare convenzionale da parte degli Usa e dei suoi alleati che farebbe sfociare il conflitto in quella che la storia ricorderebbe come Terza Guerra Mondiale.

