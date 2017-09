AUTOSTRADE/ Bollettino traffico e viabilità: trasporto eccezionale in A1 (ultime notizie, oggi 30 settembre)

Traffico autostrade - La Presse

Nella notte si è verificato un problema sulle autostrade italiane per un fatto anche abbastanza insolito. Il portale istituzionale, Autostrade.it, ha sottolineato verso le 00.34 la presenzxa di code sull'A1 Bologna-Firenze al chilometro 262.2 direzione Milano per il transito di un trasporto eccezionale. Un disagio che si è andato ad unire a quelli naturali dovuti alle maggiori difficoltà nella guida durante le ore della notte. Il portale in questione non ha sottolineato però la natura di questo trasporto e quali siano le previsioni per la mattinata quando probabilmente non dovrebbero esserci più problemi di sorta. Di certo però in questi casi c'è sicuramente da fare molta attenzione per evitare che un trasporto eccezionale si trasformi in un incidente che metta in pericolo i passeggeri presenti. Staremo a vedere se arriveranno delle novità su questa situazione alquanto particolare.

AUTOSTRADE, INCIDENTE MORTALE IN A14

Purtroppo le autostrade italiane nella giornata di ieri si sono rese protagoniste nuovamente di fatti di cronaca. Infatti è morto un uomo di quarantadue anni originario di Vasta. C'è stato un brutto incidente sull'A14 tra i caselli di Lanciano e Val Di Sangro come riferito dalla versione online de Il Messaggero e le dinamiche ci portano a capire come per motivi ancora da chiarire l'uomo in questione con il suo furgone sia terminato contro un tir tamponandolo in maniera davvero violenta. Il furgone si è andato a infilare nella parte retrostante del tir con l'intervento dell'ambulanza che è stato nullo visto che quando è arrivata l'autotrasportatore era già privo di vita. L'incidente è avvenuto proprio nelle prime ore della giornata di ieri e non ci sono stati problemi di sorta sull'autostrade in questione, senza nessuna complicazione con possibili situazioni di traffico o di disagi per gli automobilisti.

© Riproduzione Riservata.