G7 TORINO/ Oggi il vertice in diretta live: allerta massima, rischio scontri tra manifestanti (ultime notizie)

G7 Torino, le ultime notizie di oggi (Foto: LaPresse)

Ultima giornata di incontri al G7 di Torino, a cui partecipano i ministri di Italia, Franca, Germania, Stati Uniti, Canada, Giappone e Regno Unito. Sono tre i filoni dell'Innovation week italiana: Industria, Scienza e infine Lavoro. Questo è il settore su cui vertono gli ultimi due giorni del G7 di Torino. E infatti ieri si è parlato del futuro modello di lavoro e del suo impatto sull'intero processo di innovazione, al cui centro devono esserci persone e, appunto, lavoro. Le discussioni si sono tenute a Venaria, dove non sono mancate le proteste dei manifestanti che si sono scontrati con la polizia. Oggi dunque si tornerà a parlare di future politiche del lavoro e dell'occupazione. Tra gli obiettivi di questo filone del G7 di Torino c'è, come riportato da Teleborsa, quello di concordare un passo operativo concreto per rendere più forte e permanente la cooperazione tra i paesi membri e rafforzare il ruolo di leadership degli stessi in questo settore, del resto il lavoro è una componente fondamentale del cambiamento.

IL DIBATTITO SUL LAVORO E IL RISCHIO SCONTRI

I temi affrontato al G7 di Torino sono inevitabilmente ispirati dal piano d'azione adottato dai Capi di Stato durante il vertice del G7 di Taormina, oltre che dalle esperienze raccolte nei vari forum internazionali e dagli ottimi risultati della presidenza tedesca del G20: in questo modo possono essere forniti contributi importanti allo sviluppo di soluzioni condivise. Anche i sindacati partecipano a questo vertice, considerato importante, come riferisce Teleborsa, per «inquadrare il futuro del lavoro con i principi di una giusta transizione». Inoltre, ritengono che la discussione sul futuro del lavoro debba essere «saldamente basata sui principi di una giusta transizione» affinché i lavoratori non paghino «il costo dell'adeguamento alla prossima rivoluzione della produzione e alla digitalizzazione delle nostre economie, nonché ai cambiamenti climatici ed alle politiche di crescita ecocompatibili». Oggi però potrebbero culminare le proteste con un corteo unitario: non si escludono eventi fuori programma o iniziative a sorpresa, per cui resta massima l'allerta a Torino.

© Riproduzione Riservata.