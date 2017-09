INCIDENTE STRADALE/ San Giovanni Rotondo, auto invade corsia opposta: un morto e diversi feriti (30 settembre)

Incidente stradale (da Pixabay)

Un incidente stradale si è verificato sulla strada provinciale 45 per San Giovanni Rotondo questa mattina, sabato 30 settembre 2017. L'impatto, come riportato da La Gazzetta del Mezzogiorno, ha interessato un'automobile che procedeva nel senso di marcia opposto rispetto al pullman di linea delle Ferrovie del Gargano. Il conducente della vettura è morto sul colpo, mentre l'autista dell'autobus è rimasto illeso. Al contrario diversi passeggeri del pullman sono rimasti feriti in seguito all'impatto. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, pare che l'uomo alla guida della macchina abbia invaso la corsia opposta andando a schiantarsi contro il mezzo pesante. Sul posto, oltre ai carabinieri e ai sanitari del 118, si sono recati anche i vigili del fuoco e il personale di Ferrovie del Gargano che hanno utilizzato le uscite di sicurezza per far abbandonare il mezzo ai passeggeri rimasti intrappolati a bordo.

MARSALA, MUORE 17ENNE

Tragico incidente stradale sulla strada di Marsala: ha infatti perso la vita, a soli 17 anni, Vito Di Girolamo, un giovane che intorno alle 23:30 di ieri ha visto spezzarsi la sua giovane esistenza. Come riportato dal portale marsalanews.it, sono ancora pochi i dettagli sul sinistro. Non è dato sapere, infatti, se Vito abbia perso il controllo del mezzo in maniera autonoma o se invece nell'impatto sia stato coinvolto un altro veicolo. Ad accertarlo saranno i carabinieri, che ieri si sono recati sul luogo del sinistro - avvenuto nei pressi dell’incrocio che porta a Torre Sibiliana - già tristemente noto per la lunga scia di sangue lasciata negli ultimi anni. La pagina Facebook del giovane è stata presa d'assalto da decine di messaggi commossi: la comunità piange un 17enne salito in cielo troppo presto.



