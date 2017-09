Lotto/ Estrazioni di oggi e Superenalotto, 30 settembre: i numeri vincenti! Video (conc 117/2017)

Estrazioni del Lotto e Superenalotto (LaPresse)

Le previsioni per il Lotto, Superenalotto e 10eLotto parlano di forti piogge di premi con intensi rovesci di denaro. Prepariamoci allora ad un'estrazione particolarmente scoppiettante, perché abbiamo a che fare con concorsi particolarmente generosi. Le statistiche parlano chiaro, perché i numeri non mentono: nell'ultimo appuntamento del Lotto è stata premiata Roma, dove un fortunato giocatore ha vinto poco meno di 24mila euro con una schedina di 10 euro. I numeri 3-18-30 sulla ruota della Capitale gli hanno permesso di battere cassa con tre ambi e un terno. Festa anche a Ravenna, dove è stata realizzata una vincita da 16mila euro, e a Barrali, in provincia di Cagliari, dove il fortunato vincitore ha incassato ben 15mila euro. Chu pensa che il 10eLotto sia un gioco meno generoso si sbaglia di grosso, visto che c'è stato un tris di vincite da oltre 21mila euro a Lauria, in provincia di Potenza. Il fortunato giocatore aveva puntato solo due euro su 8 numeri! Ma anche a Napoli e Umbertide, in provincia di Perugia, è stata festa: in questi due casi i fortunati hanno trionfato grazie a sei numeri su un'estrazione frequente.

LA SMORFIA NAPOLETANA

Se appartenete a quella schiera di giocatori del Lotto e simili che non hanno una serie di numeri fissi da giocare, allora appartenete di certo a quella categoria di persone che cercano un "segno" dalla realtà che vi circonda. Sperate, per farla breve, che l'ispirazione sopraggiunga da un momento ad un altro e per tradurre i segnali esterni vi affidate, ovviamente alla Smorfia. Noi proviamo a darvi una mano, segnalandovi uno dei casi di cronaca più curiosi della giornata di oggi e provando a "parafrasare" il tutto con l'aiuto della Smorfia, rigorosamente napoletana. Il fatto che ha colpito la nostra attenzione parla di una signora che ha dato ospitalità a 20 cani nella sua villa con giardino: dopo aver suscitato l'attenzione dei vicini di casa, però, la donna (residente a Verdello) si è vista arrivare a casa la polizia locale. Gli agenti le hanno comminato una salata multa di 300 euro per "non aver comunicato al sindaco di essere in possesso di un così alto numero di animali d'affezione". Se questo fatto di cronaca ha colpito anche voi, ecco cosa consiglia la Smorfia napoletana: il cane, 6, il sindaco, 62, la multa, 63, la polizia, 53, e la villa, 29. Come numero Oro scegliamo quegli impiccioni dei vicini, 81.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO

Si viaggia verso somme importanti al Superenalotto: il Jackpot è salito a 40,1 milioni di euro dall'ultima estrazione. Il premio di prima categoria continua a crescere di pari passo con le ambizioni degli appassionati. Qualcuno oggi riuscirà a indovinare la sestina fortunata? Qualcuno nell'ultimo appuntamento ci è andato davvero vicino: lo dimostrano i quattro 5 che sono stati realizzati, ognuno dei quali ha fruttato poco meno di 40mila euro ai fortunati vincitori. Si sono dovuti accontentare di 333,48 euro a testa i 483 giocatori che hanno invece centrato il 4. Del resto a loro è andata meglio rispetto a chi ha realizzato il 3: le vincite in questo caso sono state 17825, ognuna delle quali da 27,41 euro. Poco più di 5 euro invece sono finiti nelle tasche di coloro che hanno fatto il 2: in questo caso i tagliandi fortunati sono stati ben 288337. Generose anche le quote relative al Superstar: il 3 stella è stato associato a 80 schedine per vincite di 2.741,00 euro a testa. Per i 2 stella invece cento euro tondi tondi: in questo caso le vincite sono state 1380.

COME LO SPENDO IL JACKPOT?

Uno dei dilemmi che assillano chi sfida la sorte, nella speranza di trionfare al Superenalotto, prima di un'estrazione è il seguente: come spenderei il Jackpot in caso di vittoria? Inutile dire che molti giocatori utilizzerebbero gran parte della vincita per sistemare questioni importanti, estinguere un mutuo, pagare gli studi ai figli o comprare una casa o una macchina nuova. Poi, però, c'è anche la categoria che va alla voce "sfizi", da non sottovalutare. Se siete alla ricerca di un'idea simpatica in vista dell'estrazione di stasera, ecco che in vostro soccorso arriva la nostra rubrica. Prendiamo spunto da Kickstarter, il portale che attraverso una raccolta fondi cerca di dare la prima spinta necessaria allo sviluppo delle invenzioni ritenute più utili e popolari dalla comunità. Ha molto solleticato la nostra curiosità Embr Wave, il termostato personalizzato che sarà in grado di farvi sentire caldo o freddo all'occorrenza. Come? Indossando quello che ad un occhio inesperto sembrerà nulla di più che un orologio da polso. Non esisterà più, insomma, che d'estate diciate che state morendo di caldo, o che d'inverno vi ritroviate a congelare per casa. Basterà un tocco sul vostro finto orologio per regolare la temperatura che più gradite. Un modo oculato per spendere il vostro jackpot, non credete?

© Riproduzione Riservata.