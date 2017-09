Terza Guerra Mondiale/ Corea del Nord vs Usa, allarme RUSI: "Un eventuale conflitto non sarebbe breve"

Terza guerra mondiale, parata esercito Nord Corea (Foto: LaPresse)

TERZA GUERRA MONDIALE. C'è il rischio concreto che scoppi una Terza guerra mondiale: l'allarme è stato lanciato anche dal Royal United Services Institute (RUSI), secondo cui «la possibilità ora è reale». I colloqui potrebbero non funzionare per abbassare il livello di tensioni. Nel rapporto pubblicato giovedì l'istituto britannico ha spiegato che la guerra potrebbe scoppiare in due modi: con un attacco da parte della Corea del Nord agli Stati Uniti se Pyongyang ritiene che gli americani stiano preparando un attacco a sorpresa o viceversa. In ogni caso potrebbe paralizzare l'economia globale. «Se scoppierà questa guerra, non sarà breve», ha dichiarato Malcolm Chalmers, vicedirettore generale di RUSI, come riportato dalla stampa britannica. Gli Stati Uniti potrebbero allargare su vasta scala il conflitto con cyberattacchi e attacchi aerei. D'altro canto Pyongyang potrebbe colpire la Corea del Sud con armi chimiche o addirittura nucleari. E nel giro di una settimana potrebbero morire anche decine di migliaia di persone, anche senza l'uso di armi nucleari, altrimenti le vittime salirebbero a centinaia di migliaia.

IL MONITO: "SOSTEGNO NON INCONDIZIONATO A USA"

Il Royal United Services Institute (RUSI) ha descritto scenari agghiaccianti riguardanti il possibile scoppio della Terza guerra mondiale: nel rapporto pubblicato giovedì ha parlato di carneficine e di milioni di rifugiati. L'Onu ha provato a paralizzare l'economia nordcoreana con molteplici sanzioni, ma non ha convinto Pyongyang a fermare il suo programma nucleare. E ora potrebbe essere troppo tardi per risolvere la crisi con la diplomazia, del resto le stesse provocazioni di Donald Trump non hanno aiutato in tal senso. «Non c'è nessuna opzione militare facile per distruggere le capacità nucleari nordcoreane senza iniziare una guerra», scrive RUSI, secondo quanto riferisce la stampa britannica. Nel rapporto vengono forniti anche dei suggerimenti alla Gran Bretagna, a cui arriverebbe una richiesta di supporto da Trump in caso di eventuale scoppio della guerra nel giro di un'ora. Il consiglio del RUSI è di non fornire sostegno incondizionato agli Stati Uniti, o almeno di non farlo seguendo le regole NATO.

