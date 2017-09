AUTOSTRADE/ Bollettino traffico e viabilità: altra morte ieri (ultime notizie, oggi 4 settembre 2017)

Autostrade, casello - La Presse

Dobbiamo purtroppo registrare nella giornata di ieri un'altra morte sulle autostrade italiane. Infatti è stato fatale un incidente per un motociclista sull'A4 all'altezza dell'uscita di Chivasso ovest. L'incidente si è verificato attorno alle ore sedici di ieri con un uomo che a bordo di una Ducati in direzione Torino ha preso il controllo della sua due ruote andando a terminare sul guard rail. Sulla moto erano due le persone e durante lo scontro uno di questi ha perrso la vita, mentre l'altro è stato ricoverato d'urgenza all'ospedale di Chivasso. Ovviamente sul luogo dell'incidente sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia e anche l'ambulanza come riporta TorinoOggi.it. Non sono ancora note le dinamiche dell'incidente e soprattutto non è stata identificata la vittima dell'incidente. Di sicuro novità arriveranno già nella giornata di oggi, dopo il lavoro di perizia compiuto dalla polizia stradale.

CANTIERI NELLA NOTTE

Sono diversi i cantieri che sono stati aperti nella notte sulle autostrade italiane, ma ce n'è uno che ha portato sicuramente non pochi problemi. Sull'A14 Pescara-Bari al chilometro 392.6 direzione Autostrada Milano-Napoli infatti è stata chiusa l'uscita Pescara sud e lo rimarrà fino alle ore 20.00 del prossimo 11 settembre. Una situazione che creerà traffico e code proprio all'altezza dell'uscita in questione. Come al solito sarà utile controllare con attenzione il portale istituzionale Autostrade.it perché questo è sempre aggiornato in tempo reale e poi offre dei consigli che ci possono regalare diverse opzioni per evitare proprio le code. Staremo a vedere cosa accadrà nella giornata di oggi all'altezza dell'uscita in questione, dove si potrebbe accumulare molto traffico. Sarà quindi importante gestire la situazione con attenzione e senza lasciare nulla al caso.

