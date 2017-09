BUONI PASTO/ Come cambiano i ticket: come spenderli in agriturismo, supermercati e ristoranti

Ecco come cambiano i buoni pasto (LaPresse)

La novità sbandierata dal Governo qualche settimana fa ora è divenuta legge: dal 9 settembre cambiano i buoni pasto che potranno finalmente essere accumulati, fino ad un massimo di 8, e usati per poter fare spese molto più “ampie” della precedente funzione di “mero” ticket per il pranzo. Secondo la direttiva (effetto del decreto n.122 del 7 giugno 2017) approvata dal Governo i nuovi buoni pasto, per prima cosa, non saranno appannaggio esclusivo dei dipendenti a tempo pieno ma anche part-time in fasce che non compererebbero i pasti e collaboratori esterni potranno usufruire dei ticket erogati dalle aziende. Altra novità, una delle più importanti, riguarda i luoghi dove potranno essere spesi i nuovi buoni pasto: «i ticket potranno essere accettati, sia in forma cartacea che elettronica, da supermercati, agriturismi, ittiturismi e spacci aziendali, e potranno essere spesi anche al di fuori dei giorni lavorativi. Potranno essere inoltre usati per la vendita al dettaglio e la vendita per il consumo sul posto dei prodotti provenienti dai propri fondi effettuata dagli imprenditori agricoli», spiega lo speciale Agi sui nuovi ticket.

COME SI USANO I “NUOVI” TICKET

Va ricordato che il valore singolo medio di ogni buono pasto è in Italia attorno ai 4 euro: visto che per legge ora potranno essere spesi accumulati fino ad un massimo 8 di ticket, la spesa “massima” possibile alla volta sarà sui 30-32 euro. Rimane però il divieto di cedere a terzi i propri buoni pasto (ad esempio come parenti o amici, anche si divieti negli esercizi commerciali sono ancora molto poco “abituali”). La rivoluzione comunque rimane la spesa possibile per cene in ristoranti, spese al supermercato e addirittura viaggi in agriturismo. In termini pratici, la direttiva del decreto prevede un utilizzo molto specifico e dettagliato: i buoni pasto restano non convertibili in denaro (non è previsto alcun resto, dovranno sempre essere usati per tutto il loro valore dichiarato). Non solo, il buono pasto cartaceo resta datato e firmato, mentre quello elettronico ha l’obbligo di firma del titolare ma in via digitale. Un’autentica rivoluzione che dovrà accompagnare una parallela nuova forma di controllo per verificare se effettivamente ei buoni pasto saranno utilizzati per le modalità, ora più ampie per fortuna, di spesa corrente, in una sorta appunto di nuova “moneta” corrente.

