CORPO CARBONIZZATO IN AUTO/ Pognano: è omicidio, giallo sulla vittima

Immagine di repertorio (LaPresse)

Giallo a Pognano, in provincia di Bergamo, dove il corpo di un uomo è stato trovato carbonizzato all'interno di un'auto. Una scoperta macabra, quella effettuata questa notte, intorno alle 2:00, dagli uomini dei Vigili del fuoco intervenuti per spegnere le fiamme che stavano avvolgendo una Fiat Panda. Stando a quanto rivela L'Eco di Bergamo, la vettura sarebbe intestata ad un 42enne della Val Brembilla. Il mezzo si trovava parcheggiato in una piccola stradina sterrata tra i campi, laterale alla provinciale 127 che collega Pognano e Arcene. Solo dopo aver spento le fiamme i Vigili del fuoco si sono accorti della presenza di un cadavere ormai carbonizzato. Sul posto sono quindi giunti immediatamente anche gli uomini dell'Arma dei Carabinieri che hanno avviato le indagini al fine di fare luce sull'accaduto e soprattutto dare un'identità all'uomo morto, quasi certamente un bergamasco.

AUTO INTESTATA AD UN 42ENNE DELLA ZONA

I Carabinieri che indagano sul ritrovamento del corpo di un uomo carbonizzato all'interno di un'auto nella Bergamasca, non trascurano alcuna pista. Nessun dettaglio sarebbe però finora trapelato dagli ambienti investigativi, ma stando a quanto riporta l’edizione bergamasca di Corriere.it, gli inquirenti avrebbero comunque confermato che si tratta di un omicidio. Dopo aver spento le fiamme ed essersi accorti della presenza di un corpo all'interno, i Vigili del fuoco hanno allertato le Forze dell'ordine che hanno immediatamente avviato i primi accertamenti. I rilievi però, sono stati sospesi durante la notte per poi riprendere in mattinata, in attesa di nuovi aggiornamenti. Da quanto si apprende, il corpo è rimasto all'interno della vettura andata in fiamme e l'intera area è stata isolata. Da quanto risulta, inoltre, la vettura sarebbe intestata ad un 42enne della zona, pregiudicato.

