MARILENA RE/ Promoter scomparsa nel nulla dal 30 luglio: l'appello di figli e colleghe (Pomeriggio 5)

Marilena Re, le ultime notizie

Che fine ha fatto Marilena Re? Della promoter, scomparsa da Castellanza il 30 luglio scorso, si parlerà nella prima puntata di Pomeriggio 5. I due figli parleranno ai microfoni di Barbara d'Urso per lanciare un appello nei confronti di chi potrebbe sapere qualcosa sulla sua sparizione. Descritta come una persona schiva e riservata, negli ultimi tempi era apparsa più stanca e provata del solito. I carabinieri di Busto Arsizio e del Nucleo investigativo di Varese stanno indagando sulla sua scomparsa, lasciando aperta ogni ipotesi. Le tracce di Marilena Re si sono perse domenica 30 luglio, quando avrebbe dovuto prepararsi per recarsi a lavoro in provincia di Varese, ma nel punto vendita dove era attesa non è mai arrivata. Le colleghe si sono riunite nel centro commerciale Carrefour di Limbiate per chiedere aiuto: «Se qualcuno sa qualcosa di utile a ritrovarla, parli. Ogni dettaglio è importante».

CRESCE LA PAURA, PROSEGUONO LE RICERCHE

Sembra scomparsa nel nulla Marilena Re, originaria di Garbagnate Milanese e residente a Castellanza. La sua famiglia aveva qualche problema economico, ma non è ancora chiaro se ciò abbia influito sulla sua scomparsa. Non è neppure chiaro se la donna si sia allontanata da sola, volontariamente o no. Qualche particolare sulla vicenda verrà fornito oggi da Pomeriggio 5, che si occuperà della misteriosa sparizione della donna. A segnalare la scomparsa è stato il marito di Marilena Re: l'avrebbe vista poco prima di mezzanotte, quando è rincasata da lavoro. Nella denuncia ha detto di essere uscito a sua volta per andare ad assistere l'anziana madre a Garbagnate, dove ha trascorso la notte. Al rientro lunedì mattina la moglie non c'era. L'auto è stata trovata regolarmente posteggiata a casa, ma il telefono cellulare risulta sempre spento. Le ricerche si erano concentrate anche nei boschi, sono state ascoltate decine di persone, ma finora nessun colpo di scena sul caso.

