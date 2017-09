MASSACRA MEDICO CHE NON RILASCIA CERTIFICATO FALSO/ Matera, voleva omettere patologie: gli frattura il femore

Matera, massacra medico che non rilascia certificato falso

Il medico si è rifiutato di rilasciargli un certificato falso, allora lo picchia fratturandogli il femore. La vittima dell'aggressione è il dottor Leonardo Trentadue, medico di famiglia che venerdì scorso è stato malmenato da un uomo perché non voleva compilare un referto medico per il rinnovo della patente. È accaduto a Ferrandina, nel Materano: il paziente voleva che omettesse alcune patologie che avrebbero potuto compromettere il buon esito della pratica, ma lo specialista si è rifiutato di rilasciargli il referto falso. Ed è stato pestato con una violenza tale che è stata richiesta una prognosi di quaranta giorni. Il paziente invece è stato denunciato per lesioni gravissime. Il medico aveva bonariamente invitato l'assistito a scegliere un altro dottore, essendo venuto meno il rapporto di fiducia con il paziente, ma a questo punto è scattata l'aggressione. Entrambi sono stati ascoltati dai militari della compagnia di Pisticci: pare che il professionista sia stato aggredito prima verbalmente, poi fisicamente dall'uomo.

LA REAZIONE DELLA FEDERAZIONE MEDICI MEDICINA GENERALE

Il dottor Leonardo Trentadue è ricoverato al momento all'ospedale di Matera. Il paziente violento è stato denunciato anche con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale, oltre che per lesioni gravissime. L'episodio è stato denunciato dal segretario provinciale della Federazione dei medici di medicina generale, Michele Campanaro. In una nota ha espresso solidarietà al collega e ha evidenziato l'importanza della certificazione corretta, «un atto che, oltre a costituire un obbligo deontologico, si pone anche a tutela della sicurezza di tutti i cittadini». La Fimmg Matera ha denunciato, quindi, le aggressioni ai medici di famiglia, che si aggiungono a quelle di cui sono vittime i colleghi di Guardia Medica, «privati della minima indennità relativa a tale rischio». Questa vicenda per il segretario provinciale Campanaro sia sintomatica «della scarsa considerazione e rispetto verso la professione medica ormai schiacciata tra burocrazia e malcostume».

© Riproduzione Riservata.