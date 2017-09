ROCCO MORABITO/ Superlatitante catturato in Uruguay dopo 23 anni di fuga

Rocco Morabito

Il nome di Rocco Morabito, oltre a rientrare nell'elenco dei massimi esponenti della 'ndrangheta calabrese, per lunghi anni è stato presente anche nella lista dei ricercati più pericolosi. A fargli buona compagnia vi erano il leader di Cosa Nostra Matteo Messina Denaro, il camorrista Marco Di Lauro, Giovanni Motisi e ad Attilio Cubeddu. Un record, il suo, lungo 23 anni, ovvero la durata della sua fuga terminata nelle passate ore con la cattura in Uruguay. Ad annunciarlo con un tweet è stato il Viminale, preceduto da un messaggio del ministero dell'Interno di Montevideo, sempre via social. Morabito è stato catturato dagli agenti della polizia locale mentre si trovava in un hotel della Capitale uruguayana. E' stata poi eseguita una perquisizione nell'abitazione in cui risulta vivesse il boss superlatitante. Si tratta di una lussuosa villa con piscina nella quale sono state rinvenute e sottoposte a sequestro ben 12 carte di credito, assegni e denaro in contanti nonché oltre 13 cellulari, armi e una Mercedes. Finisce così, dopo quasi un quarto di secolo la latitanza di Rocco Morabito.

LA FALSA IDENTITÀ

Nonostante avesse assunto una falsa identità facendosi chiamare Francesco Antonio Capeletto Souza, Rocco Morabito non è riuscito a farla franca. Il boss, che il prossimo mese compirà 51 anni, ha esibito un passaporto brasiliano ma questo non gli ha evitato la cattura. L'uomo pare vivesse in Uruguay da almeno un decennio. Sono serviti sei lunghi e fitti mesi di indagine per portare gli inquirenti di Montevideo sulle sue tracce e consentirne la cattura. Oltre a Morabito è stata arrestata anche la moglie, una 54enne di origini angolane ma con passaporto portoghese. Come annunciato dal governo locale, Morabito sarà presto estradato in Italia. L'uomo, ricordiamolo, oltre ad essere considerato uno dei massimi esponenti della omonima cosca, è accusato di associazione di tipo mafioso, associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti ed altri gravi reati. La sua pena definitiva è pari a 30 anni di reclusione. Ma il boss dovrà rispondere anche di un'altra grave accusa relativa al traffico di droga dal Sudamerica a Milano. Dal 1994 era ricercato in ambito internazionale e inserito nell’elenco dei latitanti più pericolosi. Dopo la sua cattura non è mancato il commento di soddisfazione del ministro dell'Interno, Marco Minniti, che ha ringraziato Capo della Polizia, Franco Gabrielli, e il Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, Tullio Del Sette.

