TERREMOTO OGGI/ INGV ultime scosse: Emilia Romagna, scossa M 2.7 a Bologna (ore 8:44, 4 settembre 2017)

Terremoti, aggiornamenti in tempo reale (foto da Pixabay)

SCOSSA M 2.7 IN PROVINCIA DI BOLOGNA

Alle prime luci del giorno, un nuovo terremoto è stato registrato oggi a 7 km a Nord Ovest di Castel del Rio, in provincia di Bologna. La scossa di magnitudo 2.7 è stata avvertita alle ore 6:32 dalla Sala Sismica INGV di Roma e localizzata nelle seguenti coordinate geografiche: 44.27 di latitudine e 11.46 di longitudine, ad una profondità di 27 km. Il sisma è stato localizzato esattamente a 23 km a Ovest di Imola, a 27 km a Sud Est di Bologna e a 34 km a Ovest di Faenza. Sono diversi i Comuni vicini all'epicentro e nei quali la scossa di quasi 3 gradi della scala Richter è stata ampiamente sentita. Oltre a Castel Del Rio, i comuni che rientrano nella "zona rossa" sono Monterenzio (BO) e Fontanelice (BO). Appena fuori troviamo: Borgo Tossignano (BO), Loiano (BO), Monghidoro (BO), Casalfiumanese (BO), Casola Valsenio (RA), Monzuno (BO), Pianoro (BO), Dozza (BO), Firenzuola (FI), Castel San Pietro Terme (BO), San Benedetto Val di Sambro (BO), Palazzuolo sul Senio (FI) e Ozzano dell'Emilia (BO). Circa un'ora prima, esattamente alle 5:23, una nuova scossa di terremoto di magnitudo 2.3 era stata avvertita a 3 km a Nord di Ragalna, in provincia di Catania. In questo caso, il sisma era stato distintamente avvertito a Santa Maria di Licodia, Biancavilla, Belpasso, Nicolosi, Paternò e Adrano, Comuni tutti in provincia di Catania e rientranti nella zona calda del sisma.

SCOSSA M 2.8 SULLA COSTA SICILIANA NORD ORIENTALE

Durante la passata notte, alle ore 2:51, la Sala Sismica INGV di Roma ha registrato una nuova scossa di terremoto di magnitudo 2.8 in Sicilia. Il sisma, in modo particolare, ha riguardato la costa siciliana nord orientale, collocandosi nella provincia di Messina. Ecco le sue coordinate geografiche: 38.35 di latitudine e 15.54 di longitudine, ad una profondità di 76 km. Il terremoto è stato localizzato a 17 km a Nord di Messina e a 28 a Nord Ovest di Reggio Calabria, mentre i Comuni prossimi all'epicentro sono stati i seguenti: Villafranca Tirrena (ME), Villa San Giovanni (RC), Messina (ME), Campo Calabro (RC), Scilla (RC), Saponara (ME) e Spadafora (ME). Una ulteriore scossa di terremoto è stata avvertita alle ore 5:15 a 6 km a Sud Ovest di Caldarola, in provincia di Macerata. In questo caso si è trattato di un lieve sisma di magnitudo 2.0 localizzato a 43.1 di latitudine e 13.19 di longitudine, ad una profondità di 8 km. Il terremoto è stato distintamente avvertito in diversi Comuni, tutti in provincia di Macerata e rientranti nella zona rossa, ecco quali: Caldarola, Cessapalombo, Fiastra, Camporotondo di Fiastrone, Acquacanina, Belforte del Chienti, Serrapetrona, Pievebovigliana e Fiordimonte.

© Riproduzione Riservata.