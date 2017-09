Terza Guerra Mondiale/ Bomba Corea del Nord: cosa fanno Trump, Putin e l’Onu?

Terza Guerra Mondiale, l’Onu (LaPresse)

La terza guerra mondiale non è mai stata così vicino come in questi giorni: dopo il test nucleare più potente mai esistito e promosso dalla Corea del Nord con bomba all’idrogeno, la comunità internazionale ha provato le prime imbarazzate reazioni. Le strade sono due: “riconoscere” la potenza del regime e sedersi al tavolo per un dialogo che provi a scongiurare un conflitto atomico su scala mondiale; rispondere con la forza e attaccare direttamente il regime di Kim Jong-un, con conseguenze per nulla chiare e potenzialmente devastanti. Trump ieri sera ha dato il suo giudizio immediato (anche se ancora solo a parole): «stop rapporti commerciali con qualsiasi Paese che fa affari con Pyongyang. Risposta con attacco militare? Vedremo…». Il leader russo però qualche ora dopo frena la frenesia del collega Usa e prova a mettere in campo ancora la diplomazia e il dialogo, le armi (insolite) del presidente Putin: «soluzione solo politica e diplomatica, anche se resta da capire come affrontare appropriatamente l’ultimo test nucleare», spiega il Cremlino in una dichiarazione congiunta con la Cina di Xi Jinping.

Al momento sembrano queste le posizioni “chiare” all’interno del Consiglio di Sicurezza dell’Onu che oggi si ritroverà in via del tutto straordinario proprio per affrontare il tema scottante della possibile bomba atomica in mano alla Corea del Nord. «La Nato è preoccupata dalle azioni destabilizzanti di Pyongyang, che rappresentano una minaccia alla sicurezza regionale e internazionale. La Corea del Nord cessi immediatamente tutte le attività nucleari e balistiche esistenti, in modo completo, verificabile e irreversibile, e riprenda il dialogo con la comunità internazionale», spiega invece il segretario generale Nato, Jens Stoltenberg. Un grande caos e un elemento chiaro: in gioco c’è molto, molto più della “sfida” tra Corea del Nord e Stati Uniti.

LA CONDANNA DELLA RUSSIA

La Russia non poteva esimersi dal condannare durissimamente lo scempio strategico compiuto dalla Corea del Nord con il lancio del test nucleare con detonazione di una bomba all’idrogeno: «Questo test dimostra il disprezzo da parte di Pyongyang dei divieti previsti dalla risoluzioni Onu e le norme del diritto internazionali e questo merita la più forte condanna», spiega il Cremlino con una dichiarazione del Ministero degli Esteri. Mentre Putin e Xi Jinping si sono incontrati a margine del Brics, il palazzo del potere russo ha voluto ribadire come nonostante l’infiammante situazione provocata dalla Nord Corea, ora sarebbe un errore continuare a sanzionare il regime di Pyongyang. «Mentre assistiamo allo sviluppo delle condizioni, è imperativo mantenere la calma ed astenersi da azioni che potrebbero portare ad un’ulteriore escalation»: gli Stati Uniti non sono d’accordo e stanno attendendo che Trump torni dalla missione nelle aree dell’uragano Harvey per prendere la decisione sul da farsi di fronte alla minaccia più grande per una possibile guerra mondiale durante la sua pur breve presidenza.

