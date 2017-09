AUTOSTRADE/ Bollettino traffico e viabilità: incidente per inversione (ultime notizie, oggi 5 settembre 2017)

Traffico autostrade - La Presse

Si è verificato ieri un bruttissimo incidente sul raccordo Torino-Pinerolo perché un anziano di ottantadue anni ha effettuato una manovra davvero pericolosa, un'inversione di marcia. Questi viaggiava su una Volvo verso Pinerolo e doveva uscire a Volvera. Quando si è accorto di aver superato l'uscita ha deciso di effettuare una manovra sconsiderata di inversione per tornare indietro contromano. Questo ha portato a un impatto contro una Ford CMax alla cui guida c'era un uomo di trentaquattro anni di Orbassano come riporta TorinoOggi.it. Quest'ultimo è stato portato in gravissime condizioni al Cto di Torino con l'elicosoccorso. E' arrivata ovviamente una denuncia per il proprietario della Volvo per lesioni stradali e l'ovvia revoca della patente oltre a una multa di duemila euro. La situazione ha creato anche gravi problemi di viabilità che però sono stati smaltiti nella serata. Staremo a vedere quali saranno gli aggiornamenti di oggi, martedì 5 settembre 2017, in merito alla rilevante questione.

CANTIERI NELLA NOTTE

Sono diversi i cantieri autostradali che sono stati aperti durante la notte e che potrebbero portare a delle complicazioni nella giornata di oggi martedì 5 settembre 2017. Bisognerà fare grande attenzione alle evoluzioni anche consultando il portale istituzionale Autostrade.it che è sempre aggiornato in tempo reale e offre anche dei consigli molto interessanti. Partiamo dall'A16 Napoli-Canosa dove troveremo chiuso sul chilometro 104.2 direzione Napoli del tratto tra Candela e Valladata e al chilometro 111 di quello tra Candela e Lacedonia. Invece sull'A6 Torino-Savona al chilometro 62.7 direzione Savona troveremo chiusa al traffico l'uscita di Mondovì. Se sull'A16 i tratti saranno riaperti alle ore 6.00 mentre la seconda sarà più complicata perché non ha un orario in cui sarà riaperta e potrebbe portare a diversi problemi. Staremo a vedere cosa accadrà nelle prossime ore e se ci saranno degli aggiornamenti proprio sulle situazioni in merito.

