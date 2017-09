BIMBA MORTA DI MALARIA/ Brescia, mistero sul contagio: non è stata all'estero, le ipotesi (ultime notizie)

Medico, immagine di repertorio (Foto da Pixabay)

Si chiamava Sofia Zago, la bambina di 4 anni morta a Brescia dopo aver contratto la malaria. Una morte assurda, difficile da spiegare anche per i medici, incapaci di risalire con certezza alle cause che hanno determinato il contagio della bambina. Come riportato da Il Corriere della Sera, la piccola Sofia era reduce da una vacanza spensierata con i suoi genitori: erano stati al mare, a Bibione, e anche quando i primi sintomi del malessere avevano fatto capolino, il trasporto di sabato pomeriggio al pronto soccorso pediatrico di Trento per una febbre molto alta era stato vissuto senza particolare preoccupazione. Tutto, però, è precipitato nel giro di poche ore: quando le è stata diagnosticata la malaria, la bambina, che in un primo momento era stata ricoverata a pediatria e poi spostata nel reparto di terapia intensiva -è stata trasferita d’urgenza a Brescia. Sembrava la destinazione migliore per curare un caso simile, vista la presenza di un reparto di terapia intensiva pediatrica e di un altro dedicato alle malattie tropicali. Sofia, però, non ce l'ha fatta: è deceduta tra domenica e lunedì. E adesso il mistero è fitto, e fa paura: Sofia dove e come ha contratto la malaria?

I MEDICI SENZA SPIEGAZIONE

Un interrogativo che i medici si pongono a ripetizione, decisi a fare luce sulla morte di Sofia Zago, la bambina deceduta a Brescia dopo aver contratto la malaria. La piccola di 4 anni, come riferisce Il Corriere della Sera, è stata colpita da malaria cerebrale, la forma più aggresvva della patologia, che può portare al decesso entro 24 ore. Un morbo che viene trasmesso dal Plamodium Falciparum, la specie più pericolosa di un protozoo parassita trasmesso dalla zanzara Anopheles. Il giallo, però, è reso inestricabile dal fatto che per contrarlo si presuppone la frequentazione di luoghi abitati da questo nsetto. Cosa che non è accaduta. Quali sono allora le spiegazioni? C'è un'ipotesi che nelle ultime ore sta prendendo piede, ma è ancora tutta da dimostrare: ha a che vedere con un ricovero precedente di Sofia nel reparto di pediatria del Santa Chiara. In quel periodo, poco dopo Ferragosto, in quel reparto erano presenti due bambini che avevano contratto la malaria in Africa, ma che poi erano regolarmente guariti. Indagini sono attualmente in corso per appurare questo scenario, ma c'è da sottolineare come molto raramente il contagio della malaria avvenga tra persona e persona: l'agente responsabile è la puntura d'insetto. La specie che ha ucciso Sofia potrebbe essere ancora in giro.

