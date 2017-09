BIMBO SENZA BRACCIA/ Video, dà il ciuccio alla sorellina appena nata che piange: il gesto commuove Instagram

Il piccolo Camden (foto Instagram)

Un video ha intenerito i cuori di tutto il web: E’ un video postato da una mamma, Shnshoona Almzyoona, che ha postato i due figlioletti su un telo verde, in casa, intenti a giocare fra di loro. Una bimba appena nato che piange, il fratellino un po’ più grande che cerca di calmarlo e che le porge il ciuccio per tranquillizzarla. Una scena domestica tenera ma che sarebbe ordinaria, se non fosse che il piccolino che si prende cura con tanto amore della sorellina appena nata è privo sia delle braccia, sia delle gambe. Il bambino si chiama Camden ed è affetto da focomelia, patologia che l’ha reso purtroppo privo degli arti alla nascita, come la madre Shnshoona ha spiegato sul suo blog, che ha chiarito il contesto delle immagini. Si tratta di due fratellini che la ragazza ha avuto nella relazione con il suo compagno Cole, con il quale ancora non è sposata anche se la giovane mamma (sia lei sia Cole hanno 22 anni) ha annunciato le nozze per quest’anno.

IL RACCONTO DELLA MAMMA

"Non siamo una famiglia tradizionale, perché Cole e io non siamo sposati (ma lo saremo quest’anno). Abbiamo entrambi 22 anni anche se Cole è più vecchio di me di 4 mesi. Camden può disegnare, dipingere, sedersi da solo, nutrirsi, lavarsi il volto, i denti. Non smette mai di parlare e sta sempre con la sorella più piccola.” Questo il racconto di Shnshoona sui venti secondi di filmato postati su Instagram che hanno avuto migliaia e migliaia di condivisioni, con la naturalezza del gesto del bimbo, che pensa subito ad accudire la sorellina, che è diventata un simbolo dell’amore fraterno, a prescindere dalle difficoltà che la malattia purtroppo riserverà nella vita al piccolo Camden. Un quadretto familiare di speranza e positività che è stato di ispirazione per tantissimi utenti del popolare social network dedicato alla fotografia, e che ha messo in luce come la calma e l’amore di una mamma possano immortalare anche i gesti più semplici, ma al tempo stesso più teneri, fra due fratellini.

