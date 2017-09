DONNA PARTORISCE PER STRADA/ Video, mette alla luce il figlio e continua lo shopping

Donna partorisce per strada (Foto da: Mirror)

Una donna di Yunfu, nel sud della Cina, ha partorito in piedi per strada, mentre stava facendo shopping. Poi, una volta messa alla luce il proprio bambino, è tornata a casa a piedi, rifiutando il trasporto in ospedale. Ha dell'incredibile il racconto del Mirror, che ha dato conto di quanto accaduto a questa "super-woman" mentre vagava spensierata tra i banchi di frutta e verdura. La giovane donna, che secondo i testimoni non poteva avere più di 30 anni, improvvisamente si è messa ad urlare, avvisando i passanti e gli altri avventori che le si erano rotte le acque. Tutti i presenti, increduli dinanzi alla scena che gli si era presentata dinanzi, hanno immediatamente allertato il pronto soccorso, ma non avevano fatto i conti con lo stoicismo e la capacità di improvvisazione della diretta interessata. Sì, perché rimanendo sempre in piedi, la donna ha dato alla luce il proprio bambino: quando sono arrivati i sanitari, lei aveva già fatto praticamente tutto da sola.

IL RITORNO A CASA A PIEDI

Se pensate che sia finita qui, però, vi sbagliate di grosso. Dopo aver partorito per strada, infatti, la donna ha fatto di più. Non le bastava aver dato alla luce un bambino restando sempre in piedi, senza mai sedersi un attimo; non le importava che il suo vestito nel frattempo si fosse imbrattato di sangue. All'arrivo dei medici, che l'hanno quanto meno aiutata a recidere il cordone ombelicale, la neo-mamma ha rifiutato persino il trasporto in ospedale. Si sentiva bene e una volta appreso che anche il bambino era sano, la donna ha atteso soltanto che fosse ripulito, prima di riprenderlo tra le sue braccia. Quando le è stato offerto di usufruire dell'ambulanza per rientrare a casa, la donna ha rifiutato nuovamente, preferendo tornare a casa con il bambino su un braccio e con una busta dello shopping nell'altra mano: un'immagine che sui social è già diventata virale. I media cinesi, più tardi, hanno spiegato il motivo di questo atteggiamento: la donna, non salendo sull'ambulanza, ha deciso di risparmiare.

