Lotto/ Estrazioni di oggi, 10eLotto e Superenalotto, 5 settembre: i numeri vincenti! Video (conc 106/2017)

Estrazione del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto (web)

Il concorso di Lotto, Superenalotto e 10eLotto apre le porte ad una nuova settimana in compagnia dei giochi Sisal. I premi sono già pronti per accogliere i rispettivi vincitori, che potranno sperare in bottini significativi. A dimostrare la generosità dell'estrazione è la statistica dell'ultimo appuntamento, che ha acceso i riflettori sulla vincita più alta del 10eLotto. Il gioco più giovane della Sisal ha infatti conquistato il podio sconfiggendo il cugino Lotto e regalando ad un fortunello di San Vitaliano, in provincia di Napoli, la bellezza di più di 196 mila euro. 9 numeri vincenti e modalità frequente per questo fortunello. Vince anche la provincia di Reggio Calabria grazie ad un appassionato di Melito di Porto Salvo ed al premio che ha quasi raggiunto i 32 mila euro, mentre completa il podio Boville Ernica, in provincia di Frosinone, grazie al premio da 21 mila euro. Il Lotto premia invece la provincia di Bologna, piazzando al primo posto la vincita da 23.750 euro registrata da un giocatore di Granarolo dell'Emilia. Un terno e tre ambi su Palermo significativi, seguiti dalla vincita di un appassionato di Torino, che ha conquistato 15.750 euro grazie ad un terno secco, mentre 14.250 euro sono finiti in provincia di Perugia, a Spoleto.

LA SMORFIA NAPOLETANA

Il Lotto ed i numeri vincenti, una vera incognita per tutti i giocatori ed appassionati del gioco Sisal. Questa sera, la nuova estrazione ci rivelerà se le nostre speranze sono state riposte nella combinazione corretta oppure se dovremo rilanciare il tutto nel prossimo concorso. In attesa di scoprire i numeri vincenti, saranno ancora tanti i giocatori indecisi sui numeri da giocare. La nostra Rubrica interroga ancora una volta la smorfia napoletana per voi, dandole in 'pasto' la news che abbiamo scelto per oggi. Il caso esiste oppure no? E' quanto si è chiesto un passeggero del Michigan, in volo da Muskegon, che si è ritrovato a dover rimandare la propria partenza. Il volo è stato infatti cancellato, ma la Fortuna ha bussato alla sua porta e l'imprevisto lo ha portato a vincere un milione di dollari alla lotteria. Ha così potuto saldare il muto, fare un piccolo investimento ed acquistare una nuova moto per sé: cosa sarebbe successo se il volo non fosse stato depennato dal tabellone? Scopriamo cosa ne pensa la smorfia: abbiamo il volo, 58, la cancellazione, 73, il biglietto, 22, la lotteria, 11, e la vincita, 70. Come Numero Oro scegliamo invece il caso, 30.

LE QUOTE DELL'ULTIMA ESTRAZIONE

Il SuperEnalotto ritorna in scena con il suo Jackpot: la nuova estrazione del gioco Sisal inizierà fra poche ore. Intanto, gli aspiranti vincitori si stanno rifacendo gli occhi grazie alle ultime vincite registrate nel precedente concorso, che ancora una volta hanno significato l'assenza assoluta della sestina vincente. Un vuoto che si unisce a quello creato dal 5+1 e dal 5+, che hanno lasciato il testimone delle vincite alle successive quote minori. Il testa a testa si è dibattuto fra il 5 ed il 4+, per via di due premi distanti fra loro solo poche migliaia di euro. La prima quota ha ifnatti premiato quattro fortunelli con 48.580,48 euro, mentre la seconda ha sfiorato i 48 mila grazie ai numeri vincenti di un unico giocatore. Il 3+ ha premiato invece 105 appassionati con 3.038 euro a testa, contro i 478,96 euro che il 4 ha donato a 408 vincitori. 19.525 i tagliandi vincenti che hanno realizzato il 3, con un premio pari a 30,38 euro, mentre 5,52 euro è il premio previsto dal 2 per i 334.940 vincitori. Un bottino leggermente al di sopra del premio dello 0+, da 5 euro tondi, e finito nelle tasche di 30.439 appassionati. 10 euro a ciascuno dei 13.446 giocatori che hanno indovinato l'1+ ed infine 100 euro cadauno per i 2.016 vincitori che hanno realizzato la vincita del 2+.

COME LO SPENDO IL JACKPOT?

I giocatori del SuperEnalotto sono pronti sui blocchi di partenza, pronti a sfrecciare alla conquista del Jackpot. Questa sera, la nuova estrazione potrebbe decidere di elargire il fortunato bottino del montepremi a qualche appassionato! Anche per questo è meglio non lasciarsi cogliere impreparati ed organizzare ogni dettaglio a puntino, da carta e penna fino ai possibili progetti su cui investire una fetta della nostra vincita. KickStarter e la nostra Rubrica sono sempre attenti ai vostri bisogni ed oggi vi parleranno di Sculpto, una delle stampanti 3D più cool ed efficienti del momento, in grado di trasformare ogni idea artistica in una realtà. Sculpto è inoltre una stampante compatta, dal peso di 2.7 kg, praticamente al pari di una caffettiera. 160 mm di altezza per 200 mm di larghezza: un dispositivo in grado di stampare in 3D anche oggetti grandi come una palla da calcio. 27 giorni di tempo per poter riflettere su questa nuova iniziativa di Simon Breum Fisker: il goal ha già superato i 200 mila richiesti. I numeri vincenti? Rimanete con noi, arrivano fra poco!

