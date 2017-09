Luca Russo/ Attentato Barcellona, la fidanzata Marta Scomazzon: “suo corpo spazzato via” (Pomeriggio 5)

Luca Russo, la seconda vittima italiana a Barcellona (Twitter)

Per la nuova stagione di Pomeriggio 5, oggi in diretta Barbara D’Urso intervisterà la fidanzata di Luca Russo, una delle vittime italiane nell’orrendo attentato di Barcellona dello scorso 17 agosto quando un furgone tranciò per strada i passanti compiendo 17 morti e centinaia di feriti. Tra i tanti turisti in quella giornata tragica c’erano anche Luca Russo e la sua ragazza, Marta Scomazzon, e vennero spazzati via anche loro dal furgone guidato dal terrorista Isis lanciato a folle velocità: «Stavamo camminando assieme poi ci è venuto addosso il pulmino: io sono caduta e mi sono accorta che Luca non c'era più, non l'ho più visto da quel momento, il suo corpo è stato spazzato via», ha spiegato nei giorni subito dopo l’attacco terroristico. Oggi spiegherà tutte le conseguenze di quel vile gesto e tutto il dolore per la perdita di una ragazzo speciale come Luca: «un ragazzo solare, pieno di vita, meraviglioso e Marta era davvero l’amore della sua vita», spiega la zia di Luca Russo, che pochi giorni prima dell’attentato scriveva così, «Siccome là fuori è pieno di gente che vi dice che non c'è speranza, che non c'è futuro, voi sappiatelo che nel momento in cui pensate che non ci sia speranza e non ci sia futuro, allora la speranza smette di esistere, il futuro smette di esistere. Portate a far vedere le vostre facce, e diteglielo a quelli là, che il meglio deve ancora venire!».

L'INNO ALLA VITA E IL "PICCOLO PRINCIPE"

A Marta quel fidanzato manca, manca anche più di prima, manca come una parte di sé che se ne va, anzi che viene strappata via con crudele violenza. «Mi auguro che la sera guardando le stelle, tutti voi pensiate a Luca. Auguro a tutti voi di provare nella vita le emozioni e l'amore che in un anno e mezzo ho provato accanto a lui», con questa citazione e riferimento al capolavoro francese “Il Piccolo Principe“ la stessa Marta ha parlato durante il funerale straziante del giovanissimo fidanzato. «Sicuramente Marta potrai sentire la paura di dover ricominciare dopo questa esperienza drammatica e assurda, ma non sarai mai sola, nel tuo cammino ci sarà sempre l'amore di Luca, che un giorno potrai riabbracciare nell'amore di Dioche tutto vince», aveva provato a rincuorarla il vescovo di Vicenza, monsignor Beniamino Pizziol durante l’omelia di quel triste giorno di lutto. Oggi il dolore rimane, a poche settimane dall’attentato in Catalogna: restano l’inno alla vita di Luca e quel “miracolo” che ha fatto salvare la giovanissima Marta. Non è tanto, ma non è neanche nulla.

