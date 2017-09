METEO/ Sole per qualche giorno, poi arriverà davvero l'autunno (oggi, 5 settembre 2017)

Meteo, Nuvole - La Presse

Se questo inizio di settimana per quanto riguarda le previsioni meteo ha regalato nuovamente una parvenza di estate da giovedì in poi potrebbe tornare a farsi sentire il maltempo. Pioggia su tutto il paese, vento e freddo costringeranno gli italiani a ritirare fuori le felpe e i vestiti più pesanti dai ripiani in alto degli armadi. Non è ancora arrivato l'autunno, ma inizia già a farsi sentire e con ogni probabilità il caldo più forte è già alle spalle. Il Ciclone Poppea nello scorso weekend ha regalato no pochi disagi, ma una volta passato il ritorno del sole è stato solo un'illusione. Da giovedì infatti si rivedrà un tempo che somiglia più all'autunno che all'estate e sicuramente ci saranno dei problemi dettati dal fatto che non ci si aspettava un arrivo così precipitoso del maltempo. Sarà un altro weekend quindi di pioggia e disordini, ma comunque non c'è da disperarsi perché il freddo e l'inverno sono ancora davvero molto lontani.

OGGI ANCORA SOLE

La giornata di oggi, martedì 5 settembre 2017, ci regalerà ancora sole un po' ovunque. Le uniche precipitazioni le vedremo protagoniste sulla parte alta del Trentino Alto Adige. Per il resto ci saranno molte nuvole localizzate a settentrione, ma anche la possibilità di andare al mare su quasi tutta la costiera tirrenica. Su quella adriatica invece il cielo sarà coperto e nonostante non dovrebbe piovere da nessuna parte il cielo sarà ancora caldo. Le temperature minime si registreranno nella mattinata con i quattordici gradi centigradi di Potenza, mentre le massime arriveranno a toccare i ventinove a Catania nel pomeriggio. Le correnti così come i venti tireranno da nord verso sud, ma non dovrebbero creare nessun tipo di problema. Non dovrebbero esserci però problemi al livello di mare che sarà calmo un po' ovunque se si esclude la porzione di Mar Ionio che va a bagnare le coste della Calabria.

