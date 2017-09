TERREMOTO OGGI/ INGV ultime scosse: L'Aquila, sisma M 3.7 a Campotosto (ore 9:05, 5 settembre 2017)

Terremoto oggi, ultime notizie (Foto: da Pixabay)

Paura nel centro Italia, svegliato questa mattina da un terremoto di magnitudo 3.7 sulla scala Richter, con epicentro individuato a 2 km da Campotosto, in provincia dell'Aquila. Il sisma, come riferito dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, ha avuto luogo alle ore 6:34 di questa mattina nel punto di coordinate geografiche 42.55 di latitudine e 13.34 di longitudine, con ipocentro individuato ad una profondità nel sottosuolo di 13 km. Questo l'elenco completo dei centri abitati situati nel raggio di 20 km dall'origine del movimento tellurico: Campotosto (AQ), Capitignano (AQ), Montereale (AQ), Amatrice (RI), Crognaleto (TE), Barete (AQ), Pizzoli (AQ), Cagnano Amiterno (AQ), Cortino (TE), Fano Adriano (TE), Cittareale (RI), Pietracarmela (TE), Borbona (RI) e Accumoli (RI). Fortunatamente non si segnalano danni a cose e/o persone. (agg. di Dario D'Angelo)

SISMA M 2.3 A CUNEO

Prima del terremoto in Centro Italia di magnitudo 3.7 sulla scala Richter, le apparecchiature della sala sismica di Roma dell'INGV (Istituto Nazionale di Geo6fisica e Vulcanologia) avevano segnalato un movimento tellurico in provincia di Cuneo. Il sisma, che ha raggiunto un'intensità di magnitudo 2.3 sulla scala Richter, ha avuto luogo alle ore 6:34 di oggi, martedì 5 settembre 2017. La scossa ha visto il proprio epicentro nel punto di coordinate geografiche 44.61 di latitudine e 7.22 di longitudine, con ipocentro individuato ad una profondità nel sottosuolo di 12 km. L'elenco dei comuni interessati dal terremoto, e situati nel raggio di 15 km dall'epicentro, è il seguente: Sampeyre (CN), Frassino (CN), Oncino (CN), Sanfront (CN), Melle (CN), Paesana (CN), Ostana (CN), Gambasca (CN), Rifredo (CN), Crissolo (CN), Brossasco (CN), Martiniana Po (CN), Valmala (CN), Casteldelfino (CN), Macra (CN), Elva (CN), Isasca (CN), San Damiano Macra (CN), Stroppo (CN), Celle di Macra (CN), Revello (CN), Venasco (CN), Envie (CN), Brondello (CN), Pontechianale (CN) e Cartignano (CN).

