Terza Guerra Mondiale/ Corea del Nord: Putin chiama Seul, “soluzione solo con il dialogo”

L’Onu intende lanciare contro la Corea del Nord altre sanzioni durissime sul piano dell’economia per evitare di scatenare una terza guerra mondiale militare: come dire, lasciamo “l’intenzione” eventuale al regime di Pyongyang, non volendosi per ora prendere la responsabilità di uno scoppio clamoroso di un conflitto atomico. Le distanze tra le varie superpotenze sono per ora ancora imponenti: da un lato gli Stati Uniti hanno fatto sapere tramite l’ambasciatrice Nikki Haley, «quando è troppo è troppo, chiunque continua a fare affari con la Corea del Nord sta solo aiutando il regime», non ponendo certo le basi per un costruttivo dialogo con le superpotenze tipo Cina, Sud Corea e altri. «Il programma nucleare della Corea del Nord ha raggiunto una pericolosità senza precedenti e solo le azioni e le sanzioni più forti possono fermare il regime nordcoreano, che sta pregando per fare la guerra». Condanna dura anche da Italia, Gran Bretagna e Francia, che chiedono nuove sanzioni più forti ma senza interventi militari: la Cina lancia un appello accorato al regime nordcoreano, «le sue azioni sono sbagliate, sospendere subito il programma nucleare e balistico del regime e le esercitazioni di Usa e Corea del Sud», il famoso ritornello del “freezer for freezer”. Importanti a fine giornata sono invece le parole di Vladimir Putin, che una volta di più entra “soft” nel dibattito chiedendo maggiore dialogo, l’esatto contrario dell’omologo Usa, Donald Trump. «Questa situazione estremamente complicata può essere risolta solo con la ripresa dei negoziati e attraverso strumenti politici-diplomatici», sono le parole del Presidente russo al telefono con il leader sudcoreano, Moon Jae-in.

SUD COREA, “PYONGYANG PRONTA A NUOVI LANCI MISSILI”

La Sud Corea allerta gli alleati e la comunità internazionale di un possibile nuovo e imminente lancio di missili da parte del regime di Pyongyang: con un vento di guerra mondiale sempre più forte, la notizia ha fatto subito il giro delle varie ambasciate che stanno cercando di verificare se ci sono le condizioni per ritenerlo affidabile. Finora, Seul ha sempre riportato abbastanza fedelmente le minacce del vicino “cugino” del 38esimo parallelo: «La Corea del Sud ha registrato segnali relativi alla preparazione di un nuovo lancio di missile balistico da parte della Corea del Nord», scrive l’agenzia di Seul Yonhap. Intanto, sempre il Paese guidato dal neo presidente Moon Jae-in sta effettuando manovre militari con missili balistici per rispondere alla minaccia del test nucleare nordcoreano. «L'esercito ha svolto esercitazioni con munizioni reali, simulando un attacco sul poligono di tiro nucleare nordcoreano, colpendo obiettivi scelti nel Mar del Giappone», scrive sempre la Yonhap. Per questo motivo, Seul ha deciso di disporre una nuova batteria di 4 sistemi antimissile proprio per la difesa estrema contro eventuali attacchi del “vicino” regime.

