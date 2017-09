URAGANO IRMA/ Usa, massima allerta: paura in Florida e Porto Rico, proclamato stato di emergenza

Uragano Irma, massima allerta negli Stati Uniti

Una nuova minaccia per gli Stati Uniti: è stato annunciato un nuovo uragano. Si chiama Irma ed è pronto a fare di Harvey un lontano ricordo. Il National Hurricane Center, l'osservatorio statunitense che studia e monitora il fenomeno, ha spiegato che potrebbe colpire la costa orientale americana entro la prossima settimana. Il grado di pericolosità parla da sé: l'uragano Irma è stato infatti rafforzato a categoria 5, la più alta. Si sta muovendo con venti massimi a 240 chilometri orari e si trova a 515 chilometri a est dalle isole di Sottovento, nel mar dei Caraibi. Il Centro nazionale uragani ha fatto sapere che si sta spostando ad una velocità di 22 chilometri orari. Non è ancora possibile definire il suo percorso, ma per gli esperti potrebbe toccare la Florida. E se dovesse toccare la terraferma, potrebbe provocare danni molto gravi ad edifici, o addirittura abbatterli, distruggere tutte le strutture mobili. Le inondazioni invece potrebbero superare i 6 metri d'altezza. I residenti fino a 16 chilometri nell'entroterra potrebbero essere evacuati.

L'IMPATTO POTREBBE COINVOLGERE MILIONI DI PERSONE

Dopo che è stato annunciato l'arrivo dell'uragano Irma è stato proclamato lo stato di emergenza in Florida e Porto Rico. Rick Scott, governatore della Florida, teme che l'impatto possa coinvolgere milioni di persone. L'omologo di Porto Rico, Ricardo Rossello, ha già allertato la guardia nazionale, predisposto la chiusura delle scuole e stanziato 15 milioni di dollari in vista dell'emergenza. Per il Centro nazionale uragani Irma sarà una minaccia la prossima settimana, comunque nel corso della prossima notte potrebbe arrivare già alle Leeward Island, nel mar dei Caraibi. E quindi l'allerta coinvolge anche Cuba, Haiti, la Repubblica dominicana, Bahamas, Turks e Caicos. Nel frattempo si aggrava il bilancio di Harvey, l'uragano più potente in Texas negli ultimi 50 anni: questo uragano ha colpito il Texas uccidendo più di 60 persone, tra cui una famiglia di sei persone, il cui furgone è stato spazzato via dalla corrente.

