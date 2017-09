AUTOSTRADE / Bollettino traffico e viabilità: materiali dispersi in A1 (ultime notizie, oggi 6 settembre 2017)

Traffico autostrade - La Presse

Nella notte si è verificato un episodio sgradevole sull'autostrada A1 Bologna-Roma. Si è creata una situazione di traffico rallentato al chilometro 286.9 direzione Milano tra Firenze sud e Firenze Scandicci per la presenza di materiali dispersi. Questo ha portato sicuramente all'intervento immediato degli addetti di autostrade per l'Italia anche perché ovviamente questi avrebbero potuto provocare un incidente. Al momento non sono state rese note le dinamiche di quanto accaduto e di che natura fossero i materiali. Il consiglio è quello di fare molta attenzione se anche in mattinata si passerà per il tratto in questione, con il consiglio di seguire sempre il portale istituzionale Autostrade.it per essere aggiornati su quanto accade in quella data porzione di autostrada. Al momento non arrivano novità in merito e non è dato sapere se ci saranno ancora problemi anche nella giornata di oggi.

INCIDENTE SULL'A5 TORINO-AOSTA

Nel pomeriggio di ieri c'è stato un brutto incidente sull'autostrada A5 Torino-Aosta che ha portato al formarsi di ben tre chilometri di coda. Il tutto è avvenuto al chilometro 46 tra Quincinetto e Ivrea in direzione Torino e il bilancio ci parla di un ferito che è stato accompagnato in ospedale. Secondo quanto ricostruito da LaSentinella.gelocal.it pare che un uomo abbia perso il controllo della sua automobile, una Dacia, che è andata a sbattere violentemente contro la segnalazione luminosa presente sulla carreggiata per un cantiere di lavoro. Per fortuna la vettura non ha colpito nessun altro mezzo che accorreva nel mentre. Il tratto autostradale in questione è stato chiuso per favorire la viabilità e poi successivamente è stata riaperta prima la corsia sorpasso e poi anche l'altra. Non dovrebbero esserci problemi per chi si immetterà nell'autostrada in questione nella giornata di oggi.

