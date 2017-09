BIMBA MORTA DI MALARIA/ Trento, Sofia Zago: come l’ha presa?

Immagini di repertorio (foto da Pixabay)

Ha sconvolto l'Italia la vicenda di Sofia Zago, la bambina di 4 anni morta lunedì agli Spedali Civili di Brescia a causa di una malaria cerebrale. Un decesso inspiegabile, anche da parte degli esperti, che non riescono a capire come sia stato possibile il contagio dal momento che la bambina non ha viaggiato in paesi tropicali, dove la patologia viene diffusa da una particolare specie di zanzara, non presente in Italia. Le potesi attualmente al vaglio sono le più disparate: c'è chi ha legato l'insorgenza della patologia al fatto che pochi giorni prima del rialzo febbrile spia d'allarme della malaria, la piccola sia stata nello stesso reparto di pediatria, a Trento, dov'erano presenti due bambini del Burkina Faso con la malaria. I piccoli africani sono regolarmente guariti, ma il primo ad escludere questa versione dei fatti, come riporta La Repubblica, è Paolo Bordon, direttore generale dell'Apss (Azienda provinciale dei servizi sanitari) del Trentino:"Resta il fatto che la piccola poi morta e i due malati di malaria erano in stanze diverse, le cure sono state effettuate tutte con materiale monouso e non ci sono state trasfusioni. La malaria non è trasmissibile da uomo a uomo e nessun altro paziente ha avuto dei sintomi riconducibili alla malaria".

LE IPOTESI

A rilanciare l'ipotesi che il contagio della bimba morta di malaria, Sofia Zago, fosse avvenuto in ospedale a Trento, era stata la ministra della Salute, Beatrice Lorenzin. Come riferisce La Repubblica, era stata la stessa titolare del dicastero ad invitare i media ad osservare grande prudenza:"Dobbiamo accertare se c'è stato un contagio di sangue o se invece la malaria può essere stata contratta in altro modo. Prima di esprimere qualsiasi tipo di valutazione dobbiamo capire esattamente cosa è accaduto. Ed è il motivo per il quale invito tutti alla cautela nelle dichiarazioni, che ho già letto in alcune agenzie: prima di pronunciarsi, appena morta una bambina di quattro anni, cerchiamo di capire cosa è capitato". Certo è che il giallo è fittissimo e la comunità scientifica si è già divisa: oltre a quella del contagio in ospedale, c'è chi parla di un surriscaldamento climatico che avrebbe portato le zanzare responsabili della diffusione del virus a scegliere l'Italia come habitat privilegiato; altri ipotizzano più semplicemente che qualcuno reduce da un viaggio nelle zone a rischio abbia infettato una zanzara "nostrana" che a sua volta ha colpito Sofia.

Di questo avviso è Giampiero Carosi, ordinario di clinica delle malattie infettive e tropicali dell'Università degli Studi di Brescia, che osserva: "Non mi sono occupato del caso e non sono un entomologo, ma ci sono numerosi studi che attestano la presenza della zanzara Anopheles in Italia, pur se si tratta di esemplari poco adatti alla trasmissione del Falciparum. Al momento le informazioni sul caso sono limitate, il periodo in cui la bambina è stata infettata fa pensare a contatti con viaggiatori, provenienti da Paesi in cui la malaria è diffusa, che non avendo fatto una profilassi adatta sono stati infettati e hanno portato il parassita in Italia".

