Estrazione/ SiVinceTutto Superenalotto di oggi: i numeri vincenti! (conc 235/2017)

SiVinceTutto Superenalotto

I mesi passano, ma non la passione per SiVinceTutto, il concorso speciale del Superenalotto. Oggi, come ogni mercoledì, è in programma l'estrazione del gioco che garantisce ricche vincite ai fortunati giocatori, ma si tratta della prima per quanto riguarda il mese di settembre. L'autunno è all'orizzonte ma una bel premio potrebbe regalarci un inverno "caliente". Tra non molto saranno disponibili i numeri vincenti, ma la caccia alla combinazione fortunata è già partita. C'è chi gioca in ricevitoria mentre altri preparano online la schedina: cambia la forma, ma non la sostanza, perché le possibilità di vincita non cambiano. L'importante è partecipare: non c'è altro modo per invitare la dea bendata al proprio appuntamento. La speranza però è che non lo diserti... La settimana scorsa è stata particolarmente impegnata, visto che ci sono state ben 12 vincite per quanto riguarda il "5". Questi giocatori hanno sfiorato il colpo, ma non hanno avuto tempo per disperarsi, visto che hanno vinto 1.170,34 euro ciascuno.

ESTRAZIONE SIVINCETUTTO DI OGGI: I NUMERI VINCENTI

Per fare la storia di SiVinceTutto Superenalotto c'è solo un modo: indovinare tutti i numeri vincenti, quindi la sestina fortunata. Questo però non è l'unico modo per vincere, visto che ci sono altre categorie di primi. Si può vincere anche con il 5, come vi abbiamo raccontato poco sopra, ma anche con il 4, 3 o realizzando solo il 2. Provare a fare il meglio possibile è l'approccio migliore in vista dell'estrazione di stasera. Del resto le vincite sono legate proprio ai destini dei giocatori, e viceversa, in un legame che appare molto forte. Se infatti il "6" non viene realizzato, le percentuali con cui vengono distribuiti i premi variano. In che modo? Se viene indovinata la sestina fortunata, al fortunato viene riservato il 40,27% del montepremi, mentre al 5 viene lasciato il 32,38%, al 4 il 3,36%, al 3 il 14,69% e al 2 il 9,30%. Se invece nessuno realizza il "6", le percentuali cambiano come vi illustriamo di seguito: al 5 va il 33,36%, al 4 l'8,40%, al 3 il 39,18% e al 2 il 19,06%. Ora però è bene concentrarsi sui numeri vincenti più che sulle percentuali. Ma prima diamo un'occhiata a quanto accaduto la settimana scorsa. I numeri vincenti di SiVinceTutto del concorso numero 234 sono stati 3-9-15-32-36-68. Se siete impazienti di conoscere quelli nuovi, sappiate che arriveranno presto.

LA COMBINAZIONE FORTUNATA

