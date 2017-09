INCENDIO A PAVIA/ Video, a Mortara brucia ditta smaltimento rifiuti: "nube nera e allarme diossina"

Incendio a Pavia, brucia ditta smaltimento rifiuti di Mortara

Allarme nella zona industriale di Mortara, dove è scoppiato un incendio di grosse dimensioni questa mattina. Le fiamme sono divampate all'interno della ditta Eredi Bertè, in via Fermi, alle 6.30 di oggi, mercoledì 6 settembre 2017. L'azienda si occupa di rifiuti speciali e recupero metalli, quindi è scattato subito l'allarme diossina. Lo ha lanciato il prefetto di Pavia, Attilio Visconti: «Le notizie che sto raccogliendo non sono troppo confortanti. Sta bruciando di tutto, comprese gomme e plastica. C'è il rischio diossina», ha ammesso dopo essere arrivato nella zona dell'incendio. La colonna di fumo nero che si è alzata è visibile già a decine di chilometri di distanza. I vigili del fuoco hanno informato che sono andati a fuoco rifiuti speciali, residui di alluminio e un grande numero di copertoni. Da qui la decisione dell'Ats, diffusa dal sindaco Marcho Facchinotti, di consigliare alla popolazione di non uscire di casa, di tenere le finestre chiuse e di non raccogliere i prodotti dell'orto.

PROBLEMI DI APPROVIGIONAMENTO IDRICO

Sono dodici le squadre dei vigili del fuoco che stanno cercando di spegnere il grosso incendio divampato nella zona industriale di Mortara. Sono giunte da Vigevano, Pavia, dai distaccamenti volontari di Mortara, Mede, Garlasco, Robbio e anche da Milano. Le operazioni di spegnimento del rogo dureranno sicuramente molte ore, anche perché a rallentarle ci sono problemi di approvvigionamento idrico. Ci sono pochissimi idranti sul posto e la pressione delle tubazioni è bassa. Stando a quanto riportato da Repubblica, le autobotti stanno facendo la spola con quattro differenti punti di Mortara e pure con alcuni paesi limitrofi per fare rifornimento. A offrire il suo contributo per domare le fiamme arriverà a minuti anche un elicottero. Intanto sono state evacuate le fabbriche vicine perché il vento sta soffiando in senso contrario. Non sono ancora chiare comunque le cause dell'incendio. Oggi però nell'azienda era prevista la visita ispettiva semestrale dell'Arpa.

