Incidente stradale/ Capaci, schianto mortale: una coppia sbalzata dalla moto (oggi, 6 settembre 2017)

Incidente stradale, ultime notizie

Due morti in seguito ad un incidente stradale avvenuto lungo l'autostrada Palermo Mazara del Vallo. Un uomo di 26 anni e una donna di 25 che erano a bordo di una moto hanno perso la vita: stando alle prime informazioni emerse, sarebbero morti sul colpo. Il conducente della Yamaha R1 ha perso il controllo del mezzo, ma le cause sono in corso di accertamento. L'incidente stradale è avvenuto alle 4.30 circa prima dell'ingresso della galleria dopo Cacaci, in direzione del capoluogo. Le vittime sono Emmanuele Giordano e Roberta Pellegrino. Sul posto è intervenuto il medico legale per effettuare una prima ispezione. Alle 9.30 di stamattina è stata segnalata una coda di dieci chilometri sull'A29, che è stata poi riaperta, permettendo così al traffico di scorrere regolarmente. Le salme ora si trovano nell'obitorio del Policlinico. Intanto gli investigatori della Stradale stanno esaminando alcuni filmati delle telecamere sistemate nel tratto autostradale per capire la dinamica dello schianto.

SANTA VENERINA, SCONTRO FRONTALE: 7 FERITI

Nella notte si è verificato un incidente stradale a Santa Venerina, dove è avvenuto uno scontro frontale tra due auto che stavano percorrendo la strada che conduce a Giarre. Le ragioni dello schianto sono ancora tutte da accertare: sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco, che hanno estratto alcuni feriti bloccati nelle auto, e il personale del 118. Il bilancio complessivo è di sette feriti, di cui due più gravi: sono ricoverati all'ospedale Cannizzaro, mentre gli altri si trovano ad Acireale e al Vittorio Emanuele di Catania. I due feriti più gravi sono una catanese 48enne e un 49enne nato a Riposto ma residente a Mascali: entrambi sono politraumatizzati. La donna, stando a quanto riportato da CataniaToday, è ricoverata nel reparto di ortopedia a causa di alcune fratture, l'uomo è invece in prognosi riservata a causa di alcune lesioni interne, per le quali è stato condotto in sala operatoria.

