SPARATORIA IN CENTRO A NAPOLI/ Vicaria, due morti: è caccia ai killer (ultime notizie, oggi 6 settembre 2017)

Si torna a sparare in pieno giorno a Napoli, dove nel pomeriggio di oggi, in vico Pergola all'Avvocata, nel quartiere Vicaria, è stato aperto il fuoco con conseguenze drammatiche. Un vero e proprio agguato in piena regola, quello messo a segno, stando a quanto trapela dalle prima confuse notizie che giungono dal capoluogo Campano, avvenuto a due passi dalla stazione ferroviaria. A finire nel mirino dei killer, due uomini, Edoardo Amoruso e Salvatore Dragonetti, secondo Teleclubitalia.it entrambi vicini al clan Mazzarella. Sul posto sono prontamente giunti gli uomini dell'Arma - Polizia e Carabinieri - i quali stanno eseguendo in questi istanti e congiuntamente tutti gli accertamenti sul raid commesso e che ha destato panico tra la gente presente in centro. Quello avvenuto nel pomeriggio è il secondo caso a distanza di pochi giorni.

VITTIME VICINE AL CLAN MAZZARELLA?

Sarebbero numerosi i colpi di arma da fuoco esplosi dal commando armato che oggi ha agito in pieno centro a Napoli, uccidendo due persone. E' questo il tragico bilancio dopo che, inizialmente, era stato dato per gravemente ferito il secondo uomo finito nel mirino dei sicari. Amoruso sarebbe morto sul colpo, mentre il secondo uomo, Dragonetti, sarebbe stato condotto in ospedale in condizioni disperate ma non ce l'avrebbe fatta. Mentre polizia e carabinieri stanno lavorando congiuntamente portando avanti le indagini, è già caccia ai sicari, i quali hanno fatto perdere le loro tracce dopo aver messo a segno il loro piano mortale. E' possibile che l'agguato abbia a che fare con qualche regolamento di conti, anche alla luce dei rapporti tra le vittime e gli ambienti della malavita. Secondo quanto riporta TgCom24, infatti, Edoardo Amoruso sarebbe il cognato dei fratelli Giuliano, ex boss del rione Forcella di Napoli. I residenti e le persone che si trovavano nel centro di Napoli hanno assistito ancora una volta ad un nuovo fatto di sangue in pieno giorno, dopo l'ultimo caso dei giorni scorsi quando, come ricorda Il Mattino, sempre nel centro storico di Napoli era avvenuta una nuova sparatoria nel corso della quale un 35enne di origini tunisine era stato gambizzato.

